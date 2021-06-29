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Капитализация Facebook впервые превысила $1 трлн

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Рыночная капитализация Facebook впервые превысила $1 трлн. Рост стоимости акций связан с отклонением антимонопольных исков против компании в США.

Капитализация Facebook впервые превысила $1 трлн

В ходе торгов 28 июня акции американской компании Facebook выросли на более чем 4%. Рыночная капитализация впервые превысила $1 трлн, сообщил CNN Business.

На рост акций повлияло решение Федерального суда, который отклонил два антимонопольных иска: один со стороны Федеральной торговой комиссии, второй  — со стороны властей десятков штатов. Компанию обвиняли в покупке Instagram и WhatsApp для нейтрализации конкурентов.

В решении суда говорится, что комиссия не предоставила доказательств того, что Facebook имеет монопольную власть на рынке социальных сетей.

Facebook стал пятой компанией с капитализацией выше $1 трлн. В этом списке  также Apple ($2,25 трлн), Microsoft ($2,02 трлн), Amazon ( $1,74 трлн) и NVIDIA ( $498 млрд).

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Фото: Twin Design/Shutterstock

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