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Facebook обновила свои правила показа политической рекламы

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Корпорация Facebook в своем официальном блоге опубликовала новые правила, согласно которым пользователи будут видеть меньше политической рекламы. Для этого в компании обновили рекламный инструмент Ad Library.

Facebook обновила свои правила показа политической рекламы

В Ad Library будет публичный архив всей политической рекламы, которая продвигалась и продвигается в Facebook и Instagram. В базе появится усовершенствованный поиск по фразам и будет показываться, сколько человек посмотрело то или иное объявление.

Как объяснили в компании, это сделано для исследователей, журналистов и всех тех, кто интересуется, как реклама влияет на голосования.

Также в Ad Library будут добавлены функции, с помощью которых пользователи смогут контролировать показ рекламы в своем аккаунте.

Нововведения планируют вводить в начале этого года. 

В своем блоге Facebook заявляет, что в отсутствие законов в отношении политической рекламы, частные компании вынуждены самостоятельно вырабатывать правила работы с ней.

Фото: Wachiwit / Shutterstock

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