Facebook обновила свои правила показа политической рекламы

Корпорация Facebook в своем официальном блоге опубликовала новые правила, согласно которым пользователи будут видеть меньше политической рекламы. Для этого в компании обновили рекламный инструмент Ad Library.

В Ad Library будет публичный архив всей политической рекламы, которая продвигалась и продвигается в Facebook и Instagram. В базе появится усовершенствованный поиск по фразам и будет показываться, сколько человек посмотрело то или иное объявление.



Как объяснили в компании, это сделано для исследователей, журналистов и всех тех, кто интересуется, как реклама влияет на голосования.



Также в Ad Library будут добавлены функции, с помощью которых пользователи смогут контролировать показ рекламы в своем аккаунте.



Нововведения планируют вводить в начале этого года.

В своем блоге Facebook заявляет, что в отсутствие законов в отношении политической рекламы, частные компании вынуждены самостоятельно вырабатывать правила работы с ней.