Каждый второй онлайн-покупатель в России занимался фейк-шоппингом — исследование

Каждый второй онлайн-покупатель в России хоть раз занимался фейк-шоппингом, то есть покупал товар, сознательно собираясь его вернуть. Мужчин среди таких покупателей больше, чем женщин, и проживают они в основном в Казани, Екатеринбурге и Перми.

Результатами исследования с RB.RU поделились в аналитическом агентстве A2:Research. Опрос методом онлайн-анкетирования провели среди 1,6 тыс. постоянных онлайн-покупателей в возрасте от 18 до 55 лет.

Хотя бы раз в жизни занимались фейк-шоппингом 47% респондентов. 60% таких покупателей – мужчины. Города, где в основном проживают покупатели с опытом фейк-шоппинга – Казань (60%), Екатеринбург (58%), Пермь (57,9%).

В агентстве напомнили о задержании в 2022 году мошенников, которые покупали дорогостоящую технику, приводили ее в негодность, а затем возвращали, якобы, с производственным браком. Деньги за «бракованный» товар возвращались по суду, а мошенники выставляли годный товар на продажу.

По результатам исследования каждый третий онлайн-покупатель совершает покупки минимум раз в месяц. 5% респондентов делают это каждый день.

Фото на обложке: RSplaneta / Shutterstock