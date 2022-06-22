ФАС будет следить за работой маркетплейсов и в случае необходимости определять условия конкуренции. На такие меры служба пошла после жалоб, которые поступают от покупателей и предпринимателей.

ФАС начнет следить за работой маркетплейсов после жалоб от покупателей и бизнеса