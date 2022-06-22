ФАС начнет следить за работой маркетплейсов после жалоб от покупателей и бизнеса

ФАС будет следить за работой маркетплейсов и в случае необходимости определять условия конкуренции. На такие меры служба пошла после жалоб, которые поступают от покупателей и предпринимателей.
Жалобы в основном поступают на изменение условий договора в одностороннем порядке, проблемах с обслуживанием товаров, навязывание акций, рассказали «Известиям» в ФАС.
Антимонопольщики начнут следить за надлежащим размещением публичных оферт и их соблюдением стандартам и принципам. В случае необходимости служба будет применять меры, в частности осуществлять контроль над равным доступом компаний на платформы и соблюдением условий конкуренции.
В феврале ФАС и маркетплейсы подписали меморандум об открытости цифровых рынков. Он, в частности, подразумевает то, что подписавшиеся будут объяснять, как происходит ранжирование в поиске на их ресурсах.
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