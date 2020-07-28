ФАС нашла нарушения условий предоставления «Райффайзенбанком» кешбэка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила в действиях «Райффайзенбанка» признаки нарушения антимонопольного законодательства при предоставлении клиентам кешбэка по кредитным и дебетовым картам. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Банк на своем официальном сайте предлагал дебетовые и кредитные карты с кешбэком в размере 1,5%. При этом в рекламных материалах он также обещал ежемесячно возвращать стоимость покупок в указанном размере без каких-либо ограничений, указывает ФАС.

В правилах программ лояльности по каждой из карт указаны полные условия начисления кешбэка, в том числе и ограничения для его получения.

«Ряд операций, по которым не предусмотрено получение кешбэка, представлен в виде таблицы с указанием МСС-кодов. Однако система применения таких кодов достаточно специфична и большинство клиентов не владеют информацией о механизме ее функционирования, а также не знают о применении такой системы. При этом в правилах АО «Райффайзенбанк» не указано, каким образом клиенты могут узнать МСС-код до совершения операций», — говорится в сообщении ФАС.

ФАС выдала «Райффайзенбанку» предупреждение о прекращении нарушений. Банк будет обязан его исполнить в течение 30 дней с момента получения.

Rusbase направил запрос в пресс-службу «Райффайзенбанка».

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