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Крупнейшие торговые сети предоставят ФАС данные о закупочных ценах на ряд продуктов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получит от крупнейших торговых сетей информацию о закупочных и полочных ценах на 25 базовых продуктов питания. Это поможет ведомству проанализировать наценки.

Крупнейшие торговые сети предоставят ФАС данные о закупочных ценах на ряд продуктов

Вопрос обсуждался на совещании антимонопольного органа 19 августа, сообщает «Коммерсантъ». Источники газеты рассказали, что мониторинг коснется 24 социально значимых продуктов (среди них: мясо, рыба, молоко, яйца, крупы, соль, чай, хлеб), а также свеклу.  

По словам собеседников издания, ФАС предложит сетям установить диапазон «справедливых» наценок на эти продукты. В самом ведомстве на вопросы не ответили.

В прошлую пятницу, 13 августа, ФАС провела внеплановые выездные проверки в отношении сетей «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Лента» и «Магнит». Причиной послужили поступающие обращения с информацией о росте цен. Целью проверок было не допустить необоснованного повышения стоимости социально значимых товаров.

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Фото: Unsplash

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