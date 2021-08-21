Крупнейшие торговые сети предоставят ФАС данные о закупочных ценах на ряд продуктов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получит от крупнейших торговых сетей информацию о закупочных и полочных ценах на 25 базовых продуктов питания. Это поможет ведомству проанализировать наценки.

Вопрос обсуждался на совещании антимонопольного органа 19 августа, сообщает «Коммерсантъ». Источники газеты рассказали, что мониторинг коснется 24 социально значимых продуктов (среди них: мясо, рыба, молоко, яйца, крупы, соль, чай, хлеб), а также свеклу.

По словам собеседников издания, ФАС предложит сетям установить диапазон «справедливых» наценок на эти продукты. В самом ведомстве на вопросы не ответили.

В прошлую пятницу, 13 августа, ФАС провела внеплановые выездные проверки в отношении сетей «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Лента» и «Магнит». Причиной послужили поступающие обращения с информацией о росте цен. Целью проверок было не допустить необоснованного повышения стоимости социально значимых товаров.

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Фото: Unsplash