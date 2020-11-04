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ФАС возбудила дело против «Почты России»

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

«Почту России» подозревают в нарушении закона о конкуренции, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Компания необоснованно завышала стоимость пересылки отправлений в отдаленные населенные пункты.

ФАС возбудила дело против «Почты России»

ФАС потребовала от «Почты России» отмены надбавок сверх тарифов за услуги связи в труднодоступных населенных пунктах, но организация цены не изменила. В ответ антимонопольная служба возбудила дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции.

«Надбавка является необоснованной, граждане отдельных населенных пунктов не должны платить в два раза больше за пересылку, чем их соседи», — пояснила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева.

В «Почте России» газете «Коммерсант» пояснили, что они обязаны доставлять посылки и письма практически в любую точку страны, при этом государственное субсидирование доставки не применяется.

Рассмотрение дела назначено на 17 ноября 2020 года.

Фото: Tatiana Zinchenko / Shutterstock

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