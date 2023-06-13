Весной 2023 года трафик в магазинах одежды, обуви и аксессуаров Москвы вырос на 8% год к году. При этом товарооборот увеличился всего на 2% за это время из-за снижения среднего чека на 5%.

Весной 2023 года трафик в фешен-сетях Москвы вырос на 8%