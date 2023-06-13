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Весной 2023 года трафик в фешен-сетях Москвы вырос на 8%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Весной 2023 года трафик в магазинах одежды, обуви и аксессуаров Москвы вырос на 8% год к году. При этом товарооборот увеличился всего на 2% за это время из-за снижения среднего чека на 5%.

Весной 2023 года трафик в фешен-сетях Москвы вырос на 8%

Глава направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев объясняет рост покупательской активности в апреле-мае низкой базой тех же месяцев 2022 года. Тогда спрос на одежду и обувь заметно снизился после ажиотажного спроса в марте, после объявления зарубежными брендами об уходе с российского рынка.

  • С конца февраля 2022 года бренды Zara, Bershka, H&M, Uniqlo и ряд других покинули российский рынок на фоне спецоперации РФ на Украине. В связи с этим освободилась значительная часть ниши современной молодежной одежды, которую поспешили занять российские марки. Опрошенные RB.RU аналитики прогнозируют дальнейшее расширение российского fashion-сегмента, даже если вернутся ушедшие бренды, пусть и под другим названием. По их мнению, это уже не сильно ударит по отечественному производителю.

Фото на обложке: Unsplash

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