«Финам» отберет финтех-стартапы для долгосрочного сотрудничества

«Финам» запустил венчурный проект «Финам Акселератор» для российских и зарубежных финтех-стартапов, сообщила пресс-служба группы. Участие в акселераторе позволит перспективным финтех-компаниям привлечь инвестиции и вывести на рынок собственные решения.
Участие в проекте предполагает как прямое финансирование стартапов, так и предоставление доступа к технологиям и клиентской базе, содействие в проверке базовых гипотез и сокращении издержек на запуск бизнеса.
Компания заинтересована в сотрудничестве с представителями различных сегментов — от рыночной аналитики и клиентского сервиса до бэк-офисных решений и анализа больших данных. Принять участие могут отечественные и иностранные финтех-стартапы. Подать заявку можно на сайте акселератора.
«Финам Акселератор» планируется развивать как драйвер расширения экосистемы группы, пояснили в компании. Участие в акселераторе позволит перспективным финтех-компаниям ускорить процесс доработки и внедрения инновационных идей, выведя на рынок собственные решения, а также получить крупного заказчика.
«По сути, мы ищем компании для долгосрочного сотрудничества, поставщиков перспективных финансовых решений для нашего бизнеса», — сообщил президент-председатель правления «Финам» Владислав Кочетков.
Он также добавил, что компания не станет запрещать партнерам работать с другими участниками рынка. Кроме того, «Финам» поможет с выходом на новые рынки, в том числе США и Юго-Восточной Азии, а также окажет поддержку в привлечении новых раундов, вплоть до организации первичного публичного размещения акций
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Фото на обложке: GaudiLab /
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