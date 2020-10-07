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Московским компаниям пригрозили штрафами за отсутствие сотрудников на удаленке

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Столичные работодатели будут обязаны с 12 октября предоставлять отчет в электронном виде о переводе не менее 30% работников на удаленку. При нарушении требований компании будут оштрафованы. Об этом сообщается в указе мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованном на сайте столичной мэрии.

Московским компаниям пригрозили штрафами за отсутствие сотрудников на удаленке

Согласно указу, работодатели каждую неделю должны предоставлять на сайте мэра в личном кабинете сведения о работниках, в отношении которых были приняты решения о переводе на удаленную работу.

Штраф за непредоставление или неполное предоставление данных о работниках на удаленке составит от 100 до 300 тысяч рублей.

Требование к столичным работодателям о переводе сотрудников на удаленную работу стало обязательным с 5 октября. Согласно указу Собянина, с 5 по 28 октября на удаленку должны быть переведены не менее 30% работников в целом, а также все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями.

Фото: Unsplash

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