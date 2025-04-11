Fintech-сервис с российскими корнями Stape привлек $1 млн на развитие
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Средства будут направлены на маркетинг, расширение платежных интеграций и выход на новые рынки. Привлеченные инвестиции помогут Stape занять 10% на российском рынке трансграничных оплат и укрепиться на международном рынке в ближайшие два года.
Инвесторы ранее уже сотрудничали с основателями проекта — Алексеем Чистяковым и членами его технической команды.
- Stape предоставляя SaaS-платформу для расчетов в долларах, евро, рублях и криптовалюте с фрилансерами и подрядчиками. Сервис берет фиксированную комиссию с заказчиков.
- Stape работает в сегменте payroll систем — он занимается оркестрацией части затрат компании-заказчика на внешние команды и аутсорс разработку, которая в современных IT-компаниях составляют от 30% до 80% всех затрат.
- Стоимость услуг для компаний — 50$ за одного сотрудника, при этом Stape автоматизируем полностью весь документооборот и выплаты.
Алексей Чистяков заявил, что в ближайших планах у компании — наладить выплаты в 30+ основных локальных валютах развивающихся стран, и выйти на новые рынки, например MENA (страны Ближнего Востока и Северной Африки).
В Stape видят тренд в найме американскими компаниями европейских сотрудников.
«У нас сейчас например 60% "контракторов" в Сербии и работают как раз на проекты США. И конечно развитие самого продукта — расширение платежных интеграций. Наша цель сделать мгновенные платеж, потому как всем нужно получить зарплату обычно в пятницу после обеда», — пояснили в Stape.
На старте сооснователи вложили в Stape около $200 тыс., деньги были направлены на разработку программных решений. В 2023 году компания вышла на рынок. В первый год работы проект показал валовый оборот порядка 1 млрд рублей (в пересчете на рубли по курсу на март 2025 года), при этом операционно продемонстрировал положительный результат.
«Я внимательно наблюдал за развитием проекта и увидел возможность не только поддержать стартап с перспективами международного роста, но и стать частью решения, которое упрощает финансовые взаимодействия между контрагентами по всему миру. Большая мечта — дать возможность жить в любой стране и продолжать работать на любимую компанию. Я рассчитываю, что с помощью инвестиций мы сможем ускорить развитие компании и помочь ей занять значимую долю на международной арене», — прокомментировал сделку Егор Гурьев.
В России бренд Stape принадлежит ООО «Торнадо менеджмент», которым владеют Дмитрий Исаев и Дмитрий Мамонтов. Выручка этой компании в 2024 году выросла на 48%, до 494,7 млн рублей, чистая прибыль составила 3,8 млн рублей. В Stape подтвердили, что эта организация является «связанной с проектом компанией».
Фото на обложке: beast01 / Shutterstock / FOTODOM
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