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Для стартапов и корпораций: названы наиболее перспективные технологии fintech-рынка

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Эксперты Агентства инноваций Москвы поделились с RB.ru исследованием на тему изменений fintech-индустрии, произошедших в 2020 году. Представляем вам основные результаты отчета.

Для стартапов и корпораций: названы наиболее перспективные технологии fintech-рынка
  • На 2020 год на территории России насчитывается более 400 fintech-стартапов.
Большая их часть создана и развивается в Москве.
  • Уровень развития венчурного рынка страны крайне низкий.
Объем инвестиций и количество сделок в России в 100 раз меньше, чем в Израиле.
  • Выделены наиболее перспективные направления развития fintech-рынка:
  1. маркетплейсы финансовых продуктов и услуг;
  2. решения по выявлению и предсказыванию поведения клиентов;
  3. финансовые сервисы для МСБ;
  4. решения для автоматизации бизнес-процессов в финансовых организациях;
  5. нишевые сервисы для конкретных целевых аудиторий;
  6. инфраструктурные решения для запуска новые Ffntech -продуктов, например, open API.
  • Высокий скачок развития на рынке финтех произошел в период пандемии.

Именно тогда fintech-индустрия продемонстрировала ценность для потребителей, которые до сих пор не решились довериться приложениям. 

  • Драйвер развития рынка финансовых технологий — совместная работа стартапов и корпораций.

В качестве примера такого взаимодействия 'эксперты приводят fintech-трек «Московского акселератора». По его итогам суммарная стоимость запущенных на площадках партнеров пилотов составила более 12 млн рублей. 

Эксперты трека также выделили ключевые изменения в отрасли за 2020 год. Среди них —  рост объемов использования бесконтактных платежей, развитие внеофисного банкинга и параметрического страхования.

  • По данным Pitchbook, объем мирового рынка fintech вырос с $94 млрд в 2017 году до $127 млрд в 2019 году. По прогнозам исследования, к 2024 году объем рынка вырастет почти в 2 раза и составит $221 млрд. Наиболее высоким уровнем развития отличается европейский рынок. Но и азиатские компании начинают активную экспансию на международные рынки.

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