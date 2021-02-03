Для стартапов и корпораций: названы наиболее перспективные технологии fintech-рынка

Эксперты Агентства инноваций Москвы поделились с RB.ru исследованием на тему изменений fintech-индустрии, произошедших в 2020 году. Представляем вам основные результаты отчета.

На 2020 год на территории России насчитывается более 400 fintech-стартапов.

Уровень развития венчурного рынка страны крайне низкий.

Выделены наиболее перспективные направления развития fintech-рынка:

маркетплейсы финансовых продуктов и услуг; решения по выявлению и предсказыванию поведения клиентов; финансовые сервисы для МСБ; решения для автоматизации бизнес-процессов в финансовых организациях; нишевые сервисы для конкретных целевых аудиторий; инфраструктурные решения для запуска новые Ffntech -продуктов, например, open API.

Высокий скачок развития на рынке финтех произошел в период пандемии.

Большая их часть создана и развивается в Москве.Объем инвестиций и количество сделок в России в 100 раз меньше, чем в Израиле.

Именно тогда fintech-индустрия продемонстрировала ценность для потребителей, которые до сих пор не решились довериться приложениям.

Драйвер развития рынка финансовых технологий — совместная работа стартапов и корпораций.

В качестве примера такого взаимодействия 'эксперты приводят fintech-трек «Московского акселератора». По его итогам суммарная стоимость запущенных на площадках партнеров пилотов составила более 12 млн рублей.

Эксперты трека также выделили ключевые изменения в отрасли за 2020 год. Среди них — рост объемов использования бесконтактных платежей, развитие внеофисного банкинга и параметрического страхования.