Для стартапов и корпораций: названы наиболее перспективные технологии fintech-рынка

Эксперты Агентства инноваций Москвы поделились с RB.ru исследованием на тему изменений fintech-индустрии, произошедших в 2020 году. Представляем вам основные результаты отчета.
- На 2020 год на территории России насчитывается более 400 fintech-стартапов.
- Уровень развития венчурного рынка страны крайне низкий.
- Выделены наиболее перспективные направления развития fintech-рынка:
- маркетплейсы финансовых продуктов и услуг;
- решения по выявлению и предсказыванию поведения клиентов;
- финансовые сервисы для МСБ;
- решения для автоматизации бизнес-процессов в финансовых организациях;
- нишевые сервисы для конкретных целевых аудиторий;
- инфраструктурные решения для запуска новые Ffntech -продуктов, например, open API.
- Высокий скачок развития на рынке финтех произошел в период пандемии.
Именно тогда fintech-индустрия продемонстрировала ценность для потребителей, которые до сих пор не решились довериться приложениям.
- Драйвер развития рынка финансовых технологий — совместная работа стартапов и корпораций.
В качестве примера такого взаимодействия 'эксперты приводят fintech-трек «Московского акселератора». По его итогам суммарная стоимость запущенных на площадках партнеров пилотов составила более 12 млн рублей.
Эксперты трека также выделили ключевые изменения в отрасли за 2020 год. Среди них — рост объемов использования бесконтактных платежей, развитие внеофисного банкинга и параметрического страхования.
- По данным Pitchbook, объем мирового рынка fintech вырос с $94 млрд в 2017 году до $127 млрд в 2019 году. По прогнозам исследования, к 2024 году объем рынка вырастет почти в 2 раза и составит $221 млрд. Наиболее высоким уровнем развития отличается европейский рынок. Но и азиатские компании начинают активную экспансию на международные рынки.
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