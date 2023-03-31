Британская финтех-компания Finverity Вячеслава Оганезова и Алекса Феничиу привлекла $5 млн от S16VC, Outward VC, Acrobator Ventures и B&Y Venture Partner, следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимане корреспондент RB.RU.

Бритнаская финтех-компания Finverity привлекла $5 млн от S16VC и других