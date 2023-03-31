Бритнаская финтех-компания Finverity привлекла $5 млн от S16VC и других

Британская финтех-компания Finverity Вячеслава Оганезова и Алекса Феничиу привлекла $5 млн от S16VC, Outward VC, Acrobator Ventures и B&Y Venture Partner, следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимане корреспондент RB.RU.
На сегодняшний день общая сумма привлеченных инвестиций составляет $8,4 млн. Последний раунд прошел 30 марта 2023 года. Деньги пойдут на расширение штата, планируется также открыть офисы в Турции, Польше и Кении. Другие условия сделки не раскрываются.
Finverity — это платформа для финансирования трансграничных цепочек поставок для среднего бизнеса. Ее в 2017 году основали Вячеслав Оганезов и Алекс Феничиу. В 2022 году, по собственным данным компании, она нарастила выручку в 15 раз на Ближнем Востоке и Африке.
Среди партнеров венчурного фонда S16VC — сооснователь Payment Systems Анатолий Марьин, партнер курьерской службы Dostavista Александр Шамис, основатель «Партии еды» Михаил Перегудов.
Фото на обложке: ASDF_MEDIA /
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