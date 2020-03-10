Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Основатели «Флакона» и «Делателей офисов» запустят новый формат мини-офисов

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Создатель дизайн-завода «Флакон» Николай Матушевский и основатель «Делателей офисов» Павел Мельников запустят формат мини-офисов. Первый объект F-класса откроется 27 марта рядом с «Флаконом», пишет Incrussia.

Основатели «Флакона» и «Делателей офисов» запустят новый формат мини-офисов

Объект площадью 600 кв. м будет включать 13 офисов. В проект будет вложено около 30 млн рублей. 

В этом году будет запущено еще три таких мини-офиса.

Идея запустить новый формат офисов принадлежит Матушевскому. Мельников станет партнером и будет отвечать за строительство и масштабирование проекта на раннем этапе. Он будет разрабатывать концепцию дизайна пространства и создавать первый объект.

Аренда 10-местного офиса в новом объекте обойдется в 180-200 тысяч рублей, независимо от того, сколько человек там будет работать.

Подписывайтесь на канал Rusbase в «Яндекс.Дзен», чтобы ничего не пропустить

Фото: G-Stock Studio / Shutterstock.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

10 марта 2020

А:СТАРТ

12 марта 2020

AMC Makeathon

16 марта 2020

HR STARTUP COMPETITION

18 марта 2020

HR&ED-tech

18 марта 2020

HSE INC

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

16 июня 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

10 марта 2020

А:СТАРТ

12 марта 2020

AMC Makeathon

16 марта 2020

HR STARTUP COMPETITION

18 марта 2020

HR&ED-tech

18 марта 2020

HSE INC

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

16.06.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

10 марта — 25 апреля 2020

Marketing Essence

11 марта — 13 мая 2020

Performance-маркетинг для бизнеса

13 марта — 5 апреля 2020

Независимый директор

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ