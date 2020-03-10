Основатели «Флакона» и «Делателей офисов» запустят новый формат мини-офисов

Создатель дизайн-завода «Флакон» Николай Матушевский и основатель «Делателей офисов» Павел Мельников запустят формат мини-офисов. Первый объект F-класса откроется 27 марта рядом с «Флаконом», пишет Incrussia.

Объект площадью 600 кв. м будет включать 13 офисов. В проект будет вложено около 30 млн рублей.

В этом году будет запущено еще три таких мини-офиса.

Идея запустить новый формат офисов принадлежит Матушевскому. Мельников станет партнером и будет отвечать за строительство и масштабирование проекта на раннем этапе. Он будет разрабатывать концепцию дизайна пространства и создавать первый объект.

Аренда 10-местного офиса в новом объекте обойдется в 180-200 тысяч рублей, независимо от того, сколько человек там будет работать.

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