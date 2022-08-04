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Flashpoint закрыл свой третий фонд на $102 млн для инвестиций в технологические стартапы Европы

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Лондонская инвестиционная компания Flashpoint закрыла свой третий фонд на $102 млн. Фонд сосредоточен на инвестициях в технологические стартапы серии А, созданные в странах Европы. Об этом сообщается в блоге компании на Medium.

Flashpoint закрыл свой третий фонд на $102 млн для инвестиций в технологические стартапы Европы

Flashpoint также привлекла первого институционального партнера Széchenyi Funds. Венгерский фонд вложил $20 млн в Flashpoint VC III. Вместе с этой суммой Flashpoint достиг целевого размера третьего фонда — он должен был составить $100 млн.

Flashpoint запустила третий венчурный фонд в конце 2020 года и планировала проинвестировать 15 технологических компаний на раунде А.

Венчурный фонд был основан в 2012 году российскими финансистами Александром Коноплястым и Михаилом Салонтаи. Flashpoint инвестирует в компании-разработчиков программного обеспечения из Центральной и Восточной Европы, Израиля, Финляндии, стран Балтии, Армении, Беларуси, России и Украины, которые ведут бизнес на международном уровне. Ранее фонд назывался Buran Venture Capital.

Фонд выступал инвестором Shazam, ivi, Dostavista (теперь Borzo) других стартапов. Из последних инвестиций Flashpoint — $10 млн в цифрового консьержа ByNext и $7,86 млн в российский сервис по организации перевозок Fura.

Фото на обложке: Unsplash

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