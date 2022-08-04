Flashpoint закрыл свой третий фонд на $102 млн для инвестиций в технологические стартапы Европы

Лондонская инвестиционная компания Flashpoint закрыла свой третий фонд на $102 млн. Фонд сосредоточен на инвестициях в технологические стартапы серии А, созданные в странах Европы. Об этом сообщается в блоге компании на Medium.
Flashpoint также привлекла первого институционального партнера Széchenyi Funds. Венгерский фонд вложил $20 млн в Flashpoint VC III. Вместе с этой суммой Flashpoint достиг целевого размера третьего фонда — он должен был составить $100 млн.
Flashpoint запустила третий венчурный фонд в конце 2020 года и планировала проинвестировать 15 технологических компаний на раунде А.
Венчурный фонд был основан в 2012 году российскими финансистами Александром Коноплястым и Михаилом Салонтаи. Flashpoint инвестирует в компании-разработчиков программного обеспечения из Центральной и Восточной Европы, Израиля, Финляндии, стран Балтии, Армении, Беларуси, России и Украины, которые ведут бизнес на международном уровне. Ранее фонд назывался Buran Venture Capital.
Фонд выступал инвестором Shazam, ivi, Dostavista (теперь Borzo) других стартапов. Из последних инвестиций Flashpoint — $10 млн в цифрового консьержа ByNext и $7,86 млн в российский сервис по организации перевозок Fura.
Фото на обложке: Unsplash
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