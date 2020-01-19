Сбербанк запустил сервис для онлайн-оплаты квартир с помощью банковских карт

Сбербанк запустил сервис онлайн-оплаты квартир с помощью банковских карт. Сервис доступен на сайте застройщика ПИК. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обе компании

Чтобы расплатиться картой, нужно забронировать квартиру на сайте, внести личные данные и контакты и через личный кабинет произвети оплату. В ПИК уточнили, что безналичный расчет возможен только при оплате полной стоимости квартиры.

С конца декабря 2019 года клиенты карт купили 12 квартир с помощью карт, отметили в пресс-службе застройщика.

Ожидается, что к сервису подключатся и другие девелоперы. Сбербанк сейчас ведет переговоры с рядом крупных игроков, рассказали в банке.

Онлайн-оплата картой — новое явление для российского рынка недвижимости. Сбербанк тестировал сервис безналичной оплаты квратир еще в 2016 году, но тогда он не нашел спроса среди застройщиков из-за высоких тарифов за подключение карт.

Весной 2019 года ЦБ добился, чтобы платежные системы Visa, Masterсard и Национальная система платежных карт (оператор карт «Мир») снизили тарифы, взимаемых с бизнеса при расчете картами.

Если раньше на рынке недвижимости они достигали 1,5–2% от стоимости квартиры, то теперь — 0,8% (но не более 10 тысяч рублей).