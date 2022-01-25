В России предложили сделать выплаты за задержки авиарейсов автоматическими

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило сделать выплаты за задержки авиарейсов автоматическими. Участники движения также попросили депутатов вернуться к рассмотрению законопроекта, который повышает размер компенсации до 3% от цены билета.

Предложение объясняют многочисленными нарушениями прав пассажиров со стороны компаний и частыми задержками рейсов, сообщили «Известия».

В организации уверены, что такая ситуация сложилась из-за отсутствия должного законодательного регулирования ответственности компаний.

Чтобы получить выплаты пассажирам сейчас приходится подавать заявление и ждать ответа в течение месяца. При этом за выплатами обращаются не более 10% граждан из-за того, что их размер составляет всего 25 рублей за каждый час задержки.

Эксперты не исключили, что предложенные меры не сократят число задержек, а приведут к подорожанию авиабилетов.

В ООП уверены, что не формируют допиздержек, а говорят лишь о том, что если по закону пассажиру положена выплата, то его нужно исполнять.

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