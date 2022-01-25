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В России предложили сделать выплаты за задержки авиарейсов автоматическими

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило сделать выплаты за задержки авиарейсов автоматическими. Участники движения также попросили депутатов вернуться к рассмотрению законопроекта, который повышает размер компенсации до 3% от цены билета.

В России предложили сделать выплаты за задержки авиарейсов автоматическими

Предложение объясняют многочисленными нарушениями прав пассажиров со стороны компаний и частыми задержками рейсов, сообщили «Известия».

В организации уверены, что такая ситуация сложилась из-за отсутствия должного законодательного регулирования ответственности компаний.  

Чтобы получить выплаты пассажирам сейчас приходится подавать заявление и ждать ответа в течение месяца. При этом за выплатами обращаются не более 10% граждан из-за того, что их размер составляет всего 25 рублей за каждый час задержки.  

Эксперты не исключили, что предложенные меры не сократят число задержек, а приведут к подорожанию авиабилетов.

В ООП уверены, что не формируют допиздержек, а говорят лишь о том, что если по закону пассажиру положена выплата, то его нужно исполнять. 

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Фото на обложке: ginger_polina_bublik / Shutterstock

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