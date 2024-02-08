Российский рынок товаров повседневного спроса восстановился в 2023 году после снижения годом ранее

Спрос на товары FMCG (товары повседневного спроса) в России восстановился в 2023 году после снижения в 2022-м, показало исследование NielsenIQ. На это повлияли рост покупательского спроса, расширение ассортимента и усиление отечественных игроков.

В 2023 году рынок FMCG увеличился на 7,2% в денежном выражении по сравнению с 2022 годом. При этом 1,2 процентного пункта (п.п.) роста обеспечил реальный спрос, а 6 п.п. — инфляция.

«Такое распределение можно считать хорошим результатом, поскольку в 2022 году снижение реального спроса вносило отрицательный вклад в динамику, а вклад инфляции был втрое выше текущих значений», — отмечается в исследовании.

В натуральном выражении рынок FMCG также показал восстановление после падения годом ранее: рост продаж в упаковках достиг 3,2%. Основной вклад в восстановление внесла группа продовольствия, в то же время натуральные продажи непродовольственных и табачных изделий продолжили замедляться (снижение на 4,8% и на 1,9% соответственно).

Если рассматривать отдельные категории, то ключевыми драйверами рынка в прошлом году оказались энергетические и спортивные напитки, мясо, колбасные изделия, а также бренди и виски.

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