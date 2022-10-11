Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ запустила на своем сайте промостраницу с информацией и пошаговыми инструкциями для предпринимателей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областях.

ФНС разъяснила предпринимателям правила регистрации бизнеса в новых российских регионах