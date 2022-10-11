Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

ФНС разъяснила предпринимателям правила регистрации бизнеса в новых российских регионах

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ запустила на своем сайте промостраницу с информацией и пошаговыми инструкциями для предпринимателей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областях.

ФНС разъяснила предпринимателям правила регистрации бизнеса в новых российских регионах
  • Один из разделов затрагивает вопрос перерегистрации бизнеса. Физлица, проживающие на присоединенных территориях и имеющие статус индивидуального предпринимателя, могут работать без изменений до окончания переходного периода (до 31 марта 2023 года). Чтобы продолжить работу после этой даты, нужно зарегистрироваться в качестве ИП в соответствии с российским законодательством.
  • Для поставновки на учет существующих юрлиц не требуется подавать какие-либо документы, информация из реестров будет перенесена в ЕГРЮЛ автоматически. 
  • Для новых компаний и ИП, проходящих регистрирацию на территориях новых субъектов РФ, оплачивать госпошлину не нужно. Это правило будет действовать до 31 декабря 2023 года.
  • Новые юрлица будут зарегистрированы в течение трех дней после дня подачи документов в регистрирующий орган.

Также в инструкции затрагиваются вопросы выбора организационно-правовой формы компании, расписывается последовательность действий для регистрации АО и ООО и условия налогообложения в России.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Налоговая «просит» предоставить документы и информацию о вашей компании. Что необходимо знать
  2. 2 Налоговая вызывает директора и бухгалтера компании на «разговор»: что необходимо знать
  3. 3 Внутренний туризм: пять правил для развития локального бизнеса
  4. 4 Синергия, господдержка и лояльность: как удержать креативные кадры в регионах
  5. 5 Какую господдержку может получить малый и средний бизнес в 2022 году?
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

12 октября 2022

Питч-сессия в рамках IT-форума Linq

14 октября 2022

«Ломоносов Арт»

15 октября 2022

Global Fundraising Stage 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ