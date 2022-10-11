ФНС разъяснила предпринимателям правила регистрации бизнеса в новых российских регионах

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ запустила на своем сайте промостраницу с информацией и пошаговыми инструкциями для предпринимателей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областях.
- Один из разделов затрагивает вопрос перерегистрации бизнеса. Физлица, проживающие на присоединенных территориях и имеющие статус индивидуального предпринимателя, могут работать без изменений до окончания переходного периода (до 31 марта 2023 года). Чтобы продолжить работу после этой даты, нужно зарегистрироваться в качестве ИП в соответствии с российским законодательством.
- Для поставновки на учет существующих юрлиц не требуется подавать какие-либо документы, информация из реестров будет перенесена в ЕГРЮЛ автоматически.
- Для новых компаний и ИП, проходящих регистрирацию на территориях новых субъектов РФ, оплачивать госпошлину не нужно. Это правило будет действовать до 31 декабря 2023 года.
- Новые юрлица будут зарегистрированы в течение трех дней после дня подачи документов в регистрирующий орган.
Также в инструкции затрагиваются вопросы выбора организационно-правовой формы компании, расписывается последовательность действий для регистрации АО и ООО и условия налогообложения в России.
Фото на обложке: Unsplash
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