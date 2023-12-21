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ФНС начала запрашивать у россиян данные о ВНЖ и гражданстве других стран

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала опрашивать россиян о количестве дней, проведенных за пределами России, наличии гражданства или вида на жительство (ВНЖ) иностранных государств.

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на юристов и налоговых консультантов, клиенты которых получили анкеты от ФНС с просьбой предоставить данные за 2022 год.

ФНС начала запрашивать у россиян данные о ВНЖ и гражданстве других стран

В налоговой просят предоставить следующие данные:

  • копию российского паспорта;
  • копии всех страниц загранпаспорта, если он имеется;
  • информацию о количестве дней, проведенных за пределами России;
  • копии документов, которые подтверждают гражданство или наличие ВНЖ иностранных государств;
  • выписки по счетам в иностранном банке;
  • документы, которые подтверждают валютные операции по иностранным счетам.

В запросе ФНС указывается, что сведения собираются в соответствии с положениями ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», который позволяет налоговой проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами валютного законодательства, а также запрашивать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов.

В ФНС не ответили на запрос газеты.

Эксперты отмечают, что ранее налоговики тоже запрашивали сведения о наличии счетов в иностранных банках, выписки по ним и другие документы и у самих налогоплательщиков. Однако до последнего времени сведения о ВНЖ в другой стране или иностранном гражданстве не требовались.

Фото на обложке: Unsplash

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