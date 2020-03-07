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ФНС потребовала от рестораторов оптимизировать бизнес

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

ФНС потребовала от рестораторов объединить заведения, работающие по упрощенной системе налогообложения, в холдинги, которые будут платить НДС. В ведомстве таким образом борются с недобросовестным «дроблением бизнеса», пишет «Коммерсантъ».

ФНС потребовала от рестораторов оптимизировать бизнес

ФНС не устраивает, что управляющие ресторанами компании работают по упрощенной системе налогообложения, хотя принадлежат одной группе. Налоговая хочет добиться сведения компаний в единые холдинги, которые уже перейдут на НДС.

Рестораторы стали получать от ФНС указания оптимизировать бизнес. В самом ведомстве заявляют, что указания носят «неформальный характер».

Участники рынка заявляют, что объединение ресторанов в холдинг и перевод его на НДС вызовет резкий рост налоговой нагрузки. А это приведет к краху всех точек: они не смогут конкурировать по ценам с ресторанами с упрощенной системой налогообложения.

Кроме того, ресторанные сети пользуются своим масштабом, чтобы получать льготы у поставщиков и арендаторов.

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Фото: August_0802 / Shutterstock.com

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