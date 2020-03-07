ФНС потребовала от рестораторов оптимизировать бизнес

ФНС потребовала от рестораторов объединить заведения, работающие по упрощенной системе налогообложения, в холдинги, которые будут платить НДС. В ведомстве таким образом борются с недобросовестным «дроблением бизнеса», пишет «Коммерсантъ».

ФНС не устраивает, что управляющие ресторанами компании работают по упрощенной системе налогообложения, хотя принадлежат одной группе. Налоговая хочет добиться сведения компаний в единые холдинги, которые уже перейдут на НДС.

Рестораторы стали получать от ФНС указания оптимизировать бизнес. В самом ведомстве заявляют, что указания носят «неформальный характер».

Участники рынка заявляют, что объединение ресторанов в холдинг и перевод его на НДС вызовет резкий рост налоговой нагрузки. А это приведет к краху всех точек: они не смогут конкурировать по ценам с ресторанами с упрощенной системой налогообложения.

Кроме того, ресторанные сети пользуются своим масштабом, чтобы получать льготы у поставщиков и арендаторов.

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