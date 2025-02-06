Налоговая решила ликвидировать один из холдингов дискаунт-сети «Светофор»

Причина — недостоверные сведения о юридическом адресе холдинга. «Инвест стандарт» зарегистрирован на улице Наумова в Ярославле, однако налоговые инвесторы не обнаружили компанию по этому адресу, отмечает издание.

Согласно информации, указанной в «СПАРК-Интерфакс», «Инвест стандарт» в октябре 2024 года попытался сменить свой юридический адрес и подал для этого заявление в ФНС. Однако тогда же депутаты Госдумы вместе с Федеральной антимонопольной службой обратились в прокуратуру с просьбу проверить сеть «Светофор». В частности, сообщалось, что сеть нарушала закон о торговле и санитарно-эпидемиологические нормы, жестко работала с поставщиками. Жалобы депутатов и поставщиков привели к массовым проверкам и закрытиям магазинов сети в январе 2025 года, пишет Forbes.

«Светофором» управляют множество юридических лиц, чаще всего их название состоит из слова «Торгсервис» с прибавлением кода региона: например, в Петербурге это «Торгсервис 78». В «СПАРК-Интерфакс» указано, что ликвидируемый холдинг является учредителем более десятка юрлиц, среди которых «Торгсервис 150», «Торгсервис 50» и другие. Гендиректор «Инвест стандарта» — Алексей Худоногов — также является учредителем других компаний семьи Шнайдеров, которая владеет «Светофором». Выручка холдинга в 2023 году составила 1,21 млрд рублей, чистая прибыль — 1,17 млрд рублей, указывает Forbes.

Сейчас в ЕГРЮЛ сведения об адресе регистрации «Инвест стандарта» помечены как недостоверные. При этом, по словам партнера юридической компании FTL Advisers Марии Куклы, ФНС довольно часто предъявляет претензии по поводу недостоверности адреса юрлица компании, однако его ликвидация на этом основании происходит достаточно редко.

«Через шесть месяцев организацию могут исключить из ЕГРЮЛ, но это еще не приговор. Надо оперативно предоставить сведения и подтверждающие документы об адресе, которые удовлетворят ФНС», — рассказала Forbes Кукла.

Однако сам факт появления такой записи в ЕГРЮЛ представляет финансовые риски для бизнеса: банки могут потребовать от бизнеса досрочного погашения кредитов в случае их наличия, а взять новые кредиты у компании с таким статусом уже не получится, добавила Кукла.

Ранее, в конце января, суды вынесли решения по четырем искам Роспотребнадзора к «Светофору» о временной приостановке деятельности магазинов на период от 60 до 90 суток. Ответчиками по искам выступили ООО «Торгсервис 150» и ООО «Торгсервис 50», которые управляют магазинами «Светофор» в Москве и Московской области.

По данным «Яндекс Карт» на 28 января, уже временно не работают шесть из полутора десятков магазинов «Светофор» в Москве, по данным «2ГИС» — девять из 24 магазинов.