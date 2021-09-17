ФНС предложила ставку 7-8% от доходов по новому налоговому режиму для малого бизнеса

Как выяснил Forbes, налогом 20% в рамках нового режима могут облагать доходы за вычетом расходов организаций или ИП. Однако в настоящее время механизм находится в проработке и окончательного решения по ставке на данный момент еще нет.

Один из вопросов, который обсуждается с банками, которых также привлекают к обсуждению: как именно им определять природу каждого платежа, поступающего на счет компании. Например, выручка ли это или заем. Это необходимо для самостоятельного расчета ФНС налоговых обязательств.

ФНС разрабатывает новый налоговый режим для бизнеса с июля 2021 года. В рамках него малый бизнес могут освободить от бухгалтерского и налогового учета, подачи отчетности по упрощенной системе налогообложения, по НДФЛ и страховым взносам, от подачи отчетности в социальные фонды и Росстат.

Расходами будут считаться только безналичные операции, проведенные по расчетным счетам или зафиксированные контрольно-кассовой техникой. ФНС предлагала получать информацию об операциях напрямую от банка, в котором обслуживается компания. Через банки организации должны будут выплачивать и зарплаты.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!