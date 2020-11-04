В России создадут венчурный фонд для поддержки бизнес-проектов молодежи

Венчурный фонд «Молодежная предпринимательская инициатива» создадут в России. Он будет направлен на поддержку предпринимателей от 14 до 24 лет. Капитал фонда составит 1 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление инвестор фонда и председателя совета директоров ГК «Р-Фарм» Алексея Репика.

Отмечается, что это первый в России фонд, который будет инвестировать в проекты несовершеннолетних предпринимателей.

«Это первый фонд, который ориентирован на поддержку предпринимателей, не достигших совершеннолетия — от 14 до 18 лет. Хотя, конечно, мы будем поддерживать и проекты предпринимателей от 18 до 24 лет ... предпочтение будет отдаваться технологичным индустриальным проектам, имеющим перспективы выхода на внешние рынки», — рассказал Репик.

Он добавил, что также будут рассматриваться проекты, требующие инвестирования в размере от 500 тысяч до 50 млн рублей. Срок рассмотрения проектов до принятия решения — около месяца при наличии всей информации.

«Для проектов, где предприниматель пока не является дееспособным в силу возраста, фонд планирует самостоятельно создавать проектную компанию и передавать основателю его долю по заключаемому в момент инвестирования опциону», — пояснил Репик.

Опцион может быть подписан законными представителями предпринимателя и реализован в момент достижения его дееспособности.

Ожидается, что фонд будет зарабатывать на росте стоимости компании и дальнейшей продаже своей доли внешнему покупателю либо основателям через 3-7 лет.

Гендиректором венчурного фонда стал победитель первого сезона конкурса «Лидеры России» Андрей Фролов.

По данным издания, отбор проектов в фонд будет проходить через платформу «Конструкториум». Она сейчас открыта для тестирования и будет введена в промышленную эксплуатацию в течение ближайших десяти дней. Для получения поддержки от фонда необходимо:

зарегистрироваться на платформе,

пройти предварительный отбор центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив (АСИ),

получить одобрение от инвестиционного комитета фонда.

«Мы ожидаем, что у нас посетителей будет не менее 100 тысяч человек, потому что видим большой запрос со стороны молодых начинающих предпринимателей. И ожидаем, что не менее ста проектов получат поддержку на платформе», — отметила корпоративный директор АСИ Елена Мякотникова.

«Конструкториум» — это онлайн-платформа по развитию молодежного предпринимательства. Она включает образовательный блок, навигатор по мерам поддержки, инструмент поиска и формирования команды, функцию подбора наставника и возможность получения помощи с защитой авторских прав.

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