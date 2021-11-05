Цены на продукты питания достигли 10-летнего максимума

Стоимость продовольственных товаров растет уже третий месяц подряд и превысила пиковое значение впервые за 10 лет. Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).
Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО в октябре этого года достигло 133,2 пункта, обогнав уровень июля 2011 года.
По отношению к октябрю прошлого года продукты подорожали на 31,3%, а в сравнении с показателем сентября 2021 года — на 3%. В ФАО повышение индекса связывают с ростом цен на растительные масла и зерновые.
К примеру, стоимость пшеницы растет четвертый месяц подряд, превысив прошлогодние показатели на 38,3%. Среднее значение индекса цен на растительные масла ФАО в октябре выросло на 9,6% по отношению к сентябрьскому показателю и составило 184,8 пункта — это самые высокие цифры за все время составление индекса ФАО.
Подорожание связано с ограничением экспортного предложения на мировых рынках из-за неурожая в главных странах-экспортерах — Канаде, России и США.
Цены на сахар в октябре снизились на 1,8% к прошлому месяцу — это первое снижение за последние шесть месяцев. Тем не менее, котировки сахара более чем на 40% превышают уровень, зафиксированный в октябре прошлого года.
На прошлой неделе Financial Times подсчитала стоимость типичного завтрака, состоящего из кофе, молока, сахара, пшеницы, овса и апельсинового сока, и выяснилось, что «индекс завтрака» достиг максимального за 10 лет значения.
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