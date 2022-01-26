Малый и средний бизнес за время действия второго этапа программы ФОТ 3.0, которая предполагает кредитование пострадавших предприятий под 3% годовых, получил 88,7 млрд рублей льготных кредитов. При этом почти половина этой суммы пришлась на предприятия общественного питания.

Почти половину от всего объема льготных кредитов на поддержку занятости получил общепит