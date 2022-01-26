Почти половину от всего объема льготных кредитов на поддержку занятости получил общепит

Малый и средний бизнес за время действия второго этапа программы ФОТ 3.0, которая предполагает кредитование пострадавших предприятий под 3% годовых, получил 88,7 млрд рублей льготных кредитов. При этом почти половина этой суммы пришлась на предприятия общественного питания.
«В рамках второго этапа программы ФОТ 3.0 почти половину объема оказанной поддержки получили предприятия общественного питания. Им выдано 41,5 млрд рублей», — сообщил министр экономического развития России Максим Решетников, его слова приводятся в сообщении министерства.
Среди других получателей кредитов — почти 4 тыс. малых компаний в сфере ремонта компьютеров и бытовой техники (кредиты на 9,6 млрд рублей), 2 тыс. стоматологических клиник (7,8 млрд рублей), 300 социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО, 2,7 млрд рублей).
В основном за финансированием обращались микро- и малые предприятия, их доля в кредитном портфеле программы превысила 85%.
Больше всего кредитов взяли предприниматели из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Республики Татарстан и Башкортостан, Свердловской, Ростовской, Самарской и Челябинской областей.
По подсчетам Минэкономразвития, льготные кредиты по программе ФОТ 3.0 поддержали более 26 тыс. компаний и помогли сохранить около 650 тыс. рабочих мест. Второй этап программы был запущен 1 ноября 2021 года в качестве антикризисной меры поддержки бизнеса в период нерабочих дней.
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Фото на обложке: Unsplash
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