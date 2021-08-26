Мировые инвестиции в FoodTech выросли почти в два раза

Венчурный фонд Fuel for Growth подготовил отчет о мировых инвестициях в сфере FoodTech за первое полугодие. Среди новых трендов – альтернативный белок из микроводорослей. RB ознакомился с отчетом фонда.

За это время в секторе заключили 521 сделку на общую сумму $16,3 млрд. Это на $6,48 млрд больше, чем за прошлый год.

Сумма включают в себя ангельские инвестиции, посевные раунды, средства, выданные в акселераторах и инкубаторах, а также вложения от фондов на ранних и поздних стадиях.

По данным Fuel for Growth, 41% сделок в FoodTech-секторе за указанный период приходится на США. В Европе было совершено 26% сделок, в Азии – 19%, в Канаде было заключено 4% FoodTech-сделок, на Ближнем Востоке и Южной Америке – по 3%.

Наиболее популярные направления инвестиций в первом полугодии, согласно отчету Fuel for Growth – проекты, связанные с доставкой продуктов и еды (54%), разработка новых продуктов питания и напитков (18%), а также проекты в сфере HoReCa (12%).

По данным аналитиков, внимание инвесторов в начале года привлекла новая категория белков – микроводоросли.К 2026 году мировой рынок протеина из водорослей достигнет $1 млрд.

Среди стартапов в этой сфере крупные венчурные инвестиции получили Qualitas Health ($18,5 млн) и Algama ($8,3 млн).

Кроме того, FoodTech-стартапы активно выходят на фондовый рынок, так в конце прошлого года израильский стартап SavorEat вышел на биржу, а в мае 2021 года шведская компания по производству веганских продуктов Oatly привлекла $1,43 млрд в ходе IPО. В конце июля 2021 года стартап Zomato также провел IPO на Национальной фондовой бирже Индии.