Венчурные инвесторы назвали глобальные тренды на фудтех-рынке

Венчурный фонд Fuel for Growth проанализировал рынок фудтеха и назвал сформировавшиеся глобальные тренды в этой сфере. Это в том числе грибы, многоразовая упаковка и онлайн-магазины продуктов. Также фонд оценил объемы инвестиций в фудтех по итогам 3 квартала текущего года.

Отчет о состоянии рынка фудтех подготовили в венчурном фонде Fuel for Growth. Специалисты фонда проанализировали рынок и назвали глобальные тренды, сформировавшиеся на нем в 3 квартале 2021 года.

Грибы

Для получения альтернативных белков используется мицелий – структурные волокна грибов, которые помогают им поглощать питательные вещества из окружающей среды. Поэтому грибы привлекают внимание инвесторов как альтернативный протеиновый ингредиент.

Возвратная упаковка

Этот тренд сформировался за счет того, что курьеры могут возвращать использованную упаковку на предприятия, что позволяет отчасти решить проблему большого количества пластиковых отходов.

Роботизированные центры

Это, по аналогии с возвратной упаковкой, помогает снизить количество пищевых отходов. Кроме того, минимальное взаимодействие с продуктам позволит им дольше сохранять свежесть.

Интернет-магазины продуктов питания

Во-первых, от деятельности таких предприятий остается меньше отходов и углеродного следа. Во-вторых, это удобно для потребителей – им не нужно посещать магазин, потому что продукты доставят на дом.

По данным Fuel for Growth, по итогам 3 квартала текущего года самыми популярными направлениями на рынке фудтех у инвесторов были: поставщики продуктов (48%), биоинженерные продукты (22%), сервисы доставки (16%), потребительские технологии (7%).

Объем инвестиций в фудтех-рынок в 3 квартале вырос на 217% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил $10,1 млрд. Было заключено 306 сделок, их количество в отчетном периоде увеличилось на 112%.

За 9 месяцев текущего года в фудтех-секторе заключили 956 сделок на общую сумму $28,8 млрд, что почти в 3 раза больше, чем за 9 месяцев 2020 года.

Fuel for Growth – это венчурная компания, сфокусированная на инвестициях на ранней стадии в cтартапы, разрабатывающие высокотехнологичные решения для пищевой отрасли по всему миру.

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