Венчурные инвесторы назвали глобальные тренды на фудтех-рынке

Венчурный фонд Fuel for Growth проанализировал рынок фудтеха и назвал сформировавшиеся глобальные тренды в этой сфере. Это в том числе грибы, многоразовая упаковка и онлайн-магазины продуктов. Также фонд оценил объемы инвестиций в фудтех по итогам 3 квартала текущего года.
Отчет о состоянии рынка фудтех подготовили в венчурном фонде Fuel for Growth. Специалисты фонда проанализировали рынок и назвали глобальные тренды, сформировавшиеся на нем в 3 квартале 2021 года.
- Грибы
Для получения альтернативных белков используется мицелий – структурные волокна грибов, которые помогают им поглощать питательные вещества из окружающей среды. Поэтому грибы привлекают внимание инвесторов как альтернативный протеиновый ингредиент.
- Возвратная упаковка
Этот тренд сформировался за счет того, что курьеры могут возвращать использованную упаковку на предприятия, что позволяет отчасти решить проблему большого количества пластиковых отходов.
- Роботизированные центры
Это, по аналогии с возвратной упаковкой, помогает снизить количество пищевых отходов. Кроме того, минимальное взаимодействие с продуктам позволит им дольше сохранять свежесть.
- Интернет-магазины продуктов питания
Во-первых, от деятельности таких предприятий остается меньше отходов и углеродного следа. Во-вторых, это удобно для потребителей – им не нужно посещать магазин, потому что продукты доставят на дом.
По данным Fuel for Growth, по итогам 3 квартала текущего года самыми популярными направлениями на рынке фудтех у инвесторов были: поставщики продуктов (48%), биоинженерные продукты (22%), сервисы доставки (16%), потребительские технологии (7%).
Объем инвестиций в фудтех-рынок в 3 квартале вырос на 217% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил $10,1 млрд. Было заключено 306 сделок, их количество в отчетном периоде увеличилось на 112%.
За 9 месяцев текущего года в фудтех-секторе заключили 956 сделок на общую сумму $28,8 млрд, что почти в 3 раза больше, чем за 9 месяцев 2020 года.
Fuel for Growth – это венчурная компания, сфокусированная на инвестициях на ранней стадии в cтартапы, разрабатывающие высокотехнологичные решения для пищевой отрасли по всему миру.
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Фото на обложке: Africa Studio /
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