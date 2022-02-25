Главное для бизнеса на фоне военной операции на Украине: отмена утренних торгов, санкции ЕС и США

Правительство США, Австралии, Канады, Швейцарии, Японии объявили о санкциях против России, Мосбиржа отменила утренние торги на рынке акций, «СПБ Биржа» запретила подавать заявки — главное к утру 25 февраля на фоне военной операции на Донбассе.

Минфин США выпустил полный документ о санкциях против банков, компаний и физлиц, а также ограничениях на рынке капитала.

ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк» и «Новикомбанк» попали под полные блокирующие санкции с заморозкой активов в США и запретом на работу с ними для всех американских компаний. Попадание в санкционный список SDN означает блокировку активов банка в юрисдикции США, запрет на долларовые транзакции и любые операции с американскими контрагентами.

Против «Сбера» ввели менее жесткие ограничения. В течение месяца в США должны быть закрыты все корреспондентские счета, а американские фининституты должны начать отклонять любые транзакции с участием «Сбера» или его дочек. При этом активы банка в американской юрисдикции не замораживаются.

Власти США также усилили секторальные санкции для госбанков, «Газпрома», «Газпром нефти», «Транснефти», «Ростелекома» и дуругих компаний. Ранее эти санкции предполагали запрет для граждан и американских компаний покупать новые акции или долгосрочные облигации пяти российских госбанков, нефтегазовых компаний и «Ростеха». Теперь под секторальными санкциями у всех единый предельный срок долговых обязательств, которые американцам можно приобретать, — до 14 дней.

Часть санкций коснулась экспорта в Россию высокотехнологичной продукции. В списке — полупроводники, компьютеры, телекоммуникационное оборудование, лазеры и сенсоры. Этот запрет повлияет на сферу обороны, аэрокосмическую отрасль и кораблестроение.

Австралия, Канада, Швейцария, Япония также решили ввести санкции против России за военную операцию на Украине

Австралия ввела финансовые ограничительные меры, в соответствии с которыми астралийцы и госструктуры не могт вести дела с пятью российскими банками.

Канада приостановила действия лицензий на экспорт в Россию, также введет ограничения против членов Совбеза, включая трех министров, а также крупнейших российских банков: «Сбера», ВТБ, «Альфа-банка» и других.

Швейцария решила ввести ограничения, чтобы предотвратить возможный обход антироссийский санкций ЕС через Конфедерацию. Финансовые санкции коснуться трех банков, власти не уточнили, каких именно.

Япония приостановит выдачу виз некоторым россиянам, активы российских финансовых организаций и ограничит экспорт полупроводников и других товаров.

Главы стран Евросоюза также условились расширить антироссийские санкции за счет ограничений в энергетике, транспортной сферы и визовой политики, финансовом секторе.

Банк России после сообщений о санкциях объявил мерах поддержки российских финансовых организаций. Регулятор пообещал сохранение валютных сбережений граждан в санкционных банках.

«Все операции банков в рублях будут осуществляться, и соответствующие услуги предоставляться всем клиентам в обычном режиме. Все средства клиентов в иностранной валюте также сохранены и могут быть выданы в валюте счета. Банк России готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и иностранной валюте», — говорится в сообщении ЦБ.

Мосбиржа отменила утренние торги на рынке акций и срочном рынке в 6:50. Это, как пояснили в компании, должно снизить волатильность финансовых инструментов в часы биржевой торговли. Основные торги на рынке акций и срочном рынке планируют начать в 10:00.

«СПБ Биржа» с 7:00 25 февраля запретила подавать заявки и заключать договора в отношении всех видов ценных бумаг, кроме T0,Т1, Т0Т1. С 10:00 ограничения снимут только с Т0Т1. Время возобновлени торгов с указанием других кодов расчетов сообщат позднее.

Президент России Владимир Путин 24 февраля сообщил о начале военной операции на Донбассе. В тот же день он встретился с представителями бизнеса и призвал предпринимателей отнестись с пониманием, «солидарно работать с правительством в поисках тех инструментов, которые поддерживали бы производство, экономику, рабочие места, но исходили из тех реалий, которые складываются».



Российские бизнесмены, по данным Bloomberg, в первый день военной операции потеряли $39 млрд. Общее состояние российских миллиардеров, по информации агентства, в конце 2021 года оценивалось в $375 млрд.

После объявления о начале операции российский фондовый рынок упал на 11%, курс доллара превысил 84 рубля, нефть Brent подскочила до $100. Все ключевые моменты для бизнеса вчерашнего дня собрали здесь.

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