Главное для бизнеса на фоне военной операции на Украине: отмена утренних торгов, санкции ЕС и США

Правительство США, Австралии, Канады, Швейцарии, Японии объявили о санкциях против России, Мосбиржа отменила утренние торги на рынке акций, «СПБ Биржа» запретила подавать заявки — главное к утру 25 февраля на фоне военной операции на Донбассе.
Минфин США выпустил полный документ о санкциях против банков, компаний и физлиц, а также ограничениях на рынке капитала.
ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк» и «Новикомбанк» попали под полные блокирующие санкции с заморозкой активов в США и запретом на работу с ними для всех американских компаний. Попадание в санкционный список SDN означает блокировку активов банка в юрисдикции США, запрет на долларовые транзакции и любые операции с американскими контрагентами.
Против «Сбера» ввели менее жесткие ограничения. В течение месяца в США должны быть закрыты все корреспондентские счета, а американские фининституты должны начать отклонять любые транзакции с участием «Сбера» или его дочек. При этом активы банка в американской юрисдикции не замораживаются.
Власти США также усилили секторальные санкции для госбанков, «Газпрома», «Газпром нефти», «Транснефти», «Ростелекома» и дуругих компаний. Ранее эти санкции предполагали запрет для граждан и американских компаний покупать новые акции или долгосрочные облигации пяти российских госбанков, нефтегазовых компаний и «Ростеха». Теперь под секторальными санкциями у всех единый предельный срок долговых обязательств, которые американцам можно приобретать, — до 14 дней.
Часть санкций коснулась экспорта в Россию высокотехнологичной продукции. В списке — полупроводники, компьютеры, телекоммуникационное оборудование, лазеры и сенсоры. Этот запрет повлияет на сферу обороны, аэрокосмическую отрасль и кораблестроение.
Австралия, Канада, Швейцария, Япония также решили ввести санкции против России за военную операцию на Украине
- Австралия ввела финансовые ограничительные меры, в соответствии с которыми астралийцы и госструктуры не могт вести дела с пятью российскими банками.
- Канада приостановила действия лицензий на экспорт в Россию, также введет ограничения против членов Совбеза, включая трех министров, а также крупнейших российских банков: «Сбера», ВТБ, «Альфа-банка» и других.
- Швейцария решила ввести ограничения, чтобы предотвратить возможный обход антироссийский санкций ЕС через Конфедерацию. Финансовые санкции коснуться трех банков, власти не уточнили, каких именно.
- Япония приостановит выдачу виз некоторым россиянам, активы российских финансовых организаций и ограничит экспорт полупроводников и других товаров.
Главы стран Евросоюза также условились расширить антироссийские санкции за счет ограничений в энергетике, транспортной сферы и визовой политики, финансовом секторе.
Банк России после сообщений о санкциях объявил мерах поддержки российских финансовых организаций. Регулятор пообещал сохранение валютных сбережений граждан в санкционных банках.
«Все операции банков в рублях будут осуществляться, и соответствующие услуги предоставляться всем клиентам в обычном режиме. Все средства клиентов в иностранной валюте также сохранены и могут быть выданы в валюте счета. Банк России готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и иностранной валюте», — говорится в сообщении ЦБ.
Мосбиржа отменила утренние торги на рынке акций и срочном рынке в 6:50. Это, как пояснили в компании, должно снизить волатильность финансовых инструментов в часы биржевой торговли. Основные торги на рынке акций и срочном рынке планируют начать в 10:00.
«СПБ Биржа» с 7:00 25 февраля запретила подавать заявки и заключать договора в отношении всех видов ценных бумаг, кроме T0,Т1, Т0Т1. С 10:00 ограничения снимут только с Т0Т1. Время возобновлени торгов с указанием других кодов расчетов сообщат позднее.
Президент России Владимир Путин 24 февраля сообщил о начале военной операции на Донбассе. В тот же день он встретился с представителями бизнеса и призвал предпринимателей отнестись с пониманием, «солидарно работать с правительством в поисках тех инструментов, которые поддерживали бы производство, экономику, рабочие места, но исходили из тех реалий, которые складываются».
Российские бизнесмены, по данным Bloomberg, в первый день военной операции потеряли $39 млрд. Общее состояние российских миллиардеров, по информации агентства, в конце 2021 года оценивалось в $375 млрд.
После объявления о начале операции российский фондовый рынок упал на 11%, курс доллара превысил 84 рубля, нефть Brent подскочила до $100. Все ключевые моменты для бизнеса вчерашнего дня собрали здесь.
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