В рейтинге Forbes компаний с иностранным участием в России сменился лидер

Forbes составил рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний России. Они ранжируются по совокупной выручке, полученной в 2019 году.

В топ-50 включены компании, который принадлежат иностранным владельцам более чем на 50%. В выручке учитывались данные всех российских активов. В итоге рейтинг возглавила Groupe Renault («Рено Россия», «АвтоВАЗ») с 435,5 млрд рублей.

До этого с 2016 года лидерство сохранял французский Auchan. Теперь с выручкой 306 млрд рублей он занимает пятое место. Помимо гипермаркетов «Ашан» компания развивает в России сеть супермаркетов «Атак», но в 2019 году выручка ритейлера упала.

Вторую строчку в рейтинге занимает табачная компания Philip Morris International (333,3 млрд рублей). В России она имеет две фабрики полного цикла — в Ленинградской области и Краснодаре.

Немецкий концерн Volkswagen Group за 2019 год с выручкой 330,9 млрд рублей расположился на третьем месте. За 2019 год в России произведено 214 тысяч автомобилей. Производство запущено в Калуге и Нижнем Новгороде.

На четвертом месте — ритейлер «Леруа Мерлен» (311,5 млрд рублей). В нашей стране работают более ста магазинов компании.

Далее в список крупнейших компаний с иностранным участием в России (с 6 по 10 место) вошли:

Toyota Motor (выручка (299 млрд рублей);

«Дж.Т.И. Россия» (Japan Tobacco International, 288,3 млрд рублей);

«Пепсико Холдингс» (PepsiCo, 259,8 млрд рублей);

«Киа Моторс Рус» (Kia Motors, 244,8 млрд рублей);

Российское подразделение IKEA (238,5 млрд рублей).

Суммарная выручка 50 компаний, попавших в рейтинг Forbes, за прошлый год составила 7,1 трлн рублей. Рост к 2018 году составил 3,92%.

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