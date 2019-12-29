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Эксперты предсказали рост числа утечек данных пользователей в 2020 году

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

В 2019 году в открытом доступе оказалось более 14 млрд записей пользовательских данных по всему миру, что в два раза превышает показатель 2018 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков компании InfoWatch.

Эксперты предсказали рост числа утечек данных пользователей в 2020 году

По прогнозам компании, в 2020 году доля умышленных утечек информации будет только расти. Ожидается, что в новом году хакерские группировки будут активнее охотиться как за информацией, составляющей государственную тайну, так и за коммерческими сведениями.

В уходящем году во всем мире количество зарегистрированных утечек закрытой информации из коммерческих компаний и государственных организаций выросло примерно на 10% по сравнению с 2018 годом.

В России число подобных инцидентов за 2019 год выросло более чем на 40%, а количество скомпрометированных записей персональных данных — примерно в шесть раз, составив порядка 170 млн.

По данным «Известий», количество утечек в российской банковской сфере составляет примерно 1 млн — менее 1% от общего числа скомпрометированных персональных и платежных данных.

В InfoWatch отметили, что за минувший год примерно две трети утечек в мире были организованы преднамеренно. В России доля таковых составила 40%.

В 2018-м около половины зарегистрированных сливов произошли в результате действий рядовых сотрудников, а 40% были спровоцированы хакерами и другими злоумышленниками. В 2019 году на первый план вышли утечки по вине хакеров.

В России доля хакерских преступлений составила менее 20%, а доминирующим типом нарушителей стали рядовые сотрудники — их действия спровоцировали более 70% утечек информации.

Примерно 75% всех утечек приходится на компрометацию персональных данных. Это на 5% выше, чем в прошлом году.

Фото: Unsplash

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