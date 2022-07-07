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Knight Frank назвала иностранные бренды, которые решили выйти на российский рынок ритейла в 2022 году

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Консалтинговая компания Knight Frank Russia подсчитала, что за первое полугодие 2022 года впервые за всю историю наблюдений (с 2014 года) на российский рынок ритейла вышло только два иностранных бренда. 

Это абсолютный минимум даже по сравнению с первым полугодием 2020 года, когда из-за пандемии на локальном рынке появилось шесть новых зарубежных компаний.

Knight Frank назвала иностранные бренды, которые решили выйти на российский рынок ритейла в 2022 году

Компаниями, решившими выйти на российский рынок в 2022 году, стали Vilhelm Parfumerie (открыт моно-бутик в формате стрит-ретейла) и магазин китайской спортивной одежды и обуви от Li-Ning (открылся в ТРЦ «Галерея Краснодар» в Краснодаре). Об этом сообщает Forbes со ссылкой на регионального директора департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia.

До конца года о планах выйти на российский рынок заявляли четыре турецких бренда: это рестораны быстрого питания Chitir Chicken, Yesen Burger и Little Kitchen и сеть кофеен Arabica.

В настоящее время количество онлайн-магазинов, логистических и медиакомпаний, которые решили приостановить коммерческую и инвестиционую деятельность, а также поставки в России, составляет более 180.

При этом часть ритейлеров открылись под новыми брендами после приостановки работы в стране. Это L'Occitane («Л'Окситан»), OBI («ОБИ»), McDonald's («Вкусно — и точка»), бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay компании LPP Group (RE, CR, M, «Син», «ХС» соответственно) и другие.

Фото на обложке: Unsplash

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