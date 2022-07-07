Консалтинговая компания Knight Frank Russia подсчитала, что за первое полугодие 2022 года впервые за всю историю наблюдений (с 2014 года) на российский рынок ритейла вышло только два иностранных бренда.

Это абсолютный минимум даже по сравнению с первым полугодием 2020 года, когда из-за пандемии на локальном рынке появилось шесть новых зарубежных компаний.

Knight Frank назвала иностранные бренды, которые решили выйти на российский рынок ритейла в 2022 году