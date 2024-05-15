Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Российский производитель оргтехники Fplus запустил сборку импортозамещающих мониторов

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российский производитель оргтехники Fplus запустил сборку импортозамещающих мониторов. Первая партия устройств уже готова к отгрузке, сообщили в компании, но на ее официальном сайте мониторы пока не представлены.

Российский производитель оргтехники Fplus запустил сборку импортозамещающих мониторов

Российская компания Fplus запустила производство отечественных реестровых мониторов. Об этом сообщили в пресс-службе Fplus.

В линейке Fplus представлены мониторы с диагональю 23,8 дюйма и 27 дюймов. Они выполнены на базе IPS-матриц с уровнем яркости до 350 Кд. Частота обновления экрана у обоих мониторов составляет 75 Гц.

Разработанные и произведенные на заводе Fplus в Московской области мониторы включены в федеральный реестр промышленной продукции с оценкой 90 баллов.

В Fplus сообщили, что первая партия мониторов уже готова к отгрузке. На момент публикации материала на официальном сайте компании мониторов предоставлено не было.

В феврале 2024 года Fplus запустила производство принтеров и многофункциональных устройств (МФУ).

Фото на обложке: Fplus

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Импортозамещение, роботы и решения для здоровья: какие задачи решали сколковские стартапы в 2023 году
  2. 2 Заменить Confluence? Просто!
  3. 3 Стартует MUIV.LAB 2023: компании с импортозамещающими b2b-решениями смогут масштабироваться и получить инвестиции
  4. 4 Нужно провести бесшовный ребрендинг и сохранить отношение к компании? Вот как это сделать
  5. 5 Сколько можно не обновляться — и что произойдет, если бизнесу этого не делать?

ВОЗМОЖНОСТИ

15 мая 2024

Экологический акселератор Росатома

15 мая 2024

Отбор Proptech-кластера на питч-шоу

17 мая 2024

GO CTF 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ