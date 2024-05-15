Российский производитель оргтехники Fplus запустил сборку импортозамещающих мониторов. Первая партия устройств уже готова к отгрузке, сообщили в компании, но на ее официальном сайте мониторы пока не представлены.
Российская компания Fplus запустила производство отечественных реестровых мониторов. Об этом сообщили в пресс-службе Fplus.
В линейке Fplus представлены мониторы с диагональю 23,8 дюйма и 27 дюймов. Они выполнены на базе IPS-матриц с уровнем яркости до 350 Кд. Частота обновления экрана у обоих мониторов составляет 75 Гц.
Разработанные и произведенные на заводе Fplus в Московской области мониторы включены в федеральный реестр промышленной продукции с оценкой 90 баллов.
В Fplus сообщили, что первая партия мониторов уже готова к отгрузке. На момент публикации материала на официальном сайте компании мониторов предоставлено не было.
В феврале 2024 года Fplus запустила производство принтеров и многофункциональных устройств (МФУ).
Фото на обложке: Fplus
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