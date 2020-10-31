Банки предупредили о росте хищений предварительно одобренных кредитов

Некоторые банкки зафиксировали всплеск случаев мошенничества, когда злоумышленники с помощью методов социальной инженерии убеждают клиентов кредитных организаций оформить предварительно одобренный им кредит, а затем перевести эти деньги на их счет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей банков.

«Такие мошенничества сейчас распространены, причем преступники все чаще нацелены не на остатки на счетах, а на кредиты, доступные для клиента», — сообщил представитель «Альфа-банка».

По словам директора департамента информационной безопасности «Росбанка» Михаила Иванова, рост числа подобных кейсов начался весной 2020 года, хотя единичные случаи бывали и в августе—сентябре прошлого года.

«Действительно, в 2020 году, согласно заявлениям наших клиентов, наблюдается увеличение количества случаев мошенничества с применением методов социальной инженерии для получения предодобренных кредитов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост существенный», — сообщил РБК замначальника департамента защиты информации «Газпромбанка» (ГПБ) Алексей Плешков.

ГПБ столкнулся с первыми подобными случаями во втором полугодии 2019 года.

По оценке Плешкова, за десять месяцев 2020 года во всей банковской отрасли зафиксированы тысячи случаев мошенничества с предодобренными кредитами. Суммарный ущерб экономике российских банков от подобных атак исчисляется сотнями миллионов рублей, сказал он.

Банк России знает о подобной схеме, сообщил изданию представитель ЦБ.

В октябре жертвами такого мошенничества стали, в частности, клиенты «Альфа-банка». Суммы хищений у каждого клиента превышают 1 млн рублей.

По словам представителя ВТБ, такие случаи не являются новыми для рынка, так как основаны на методах социальной инженерии. «Райффайзенбанк» не наблюдал подобные схемы. «Почта Банк» не видит «особого всплеска» таких видов мошенничества. В «Промсвязьбанке» такие случаи носят единичный характер, утверждает его представитель.

Как работают злоумышленники:

По рассказам клиентов «Альфа-банка», мошенники звонили им, представляясь банковскими сотрудниками. Они сообщали, что клиенту одобрен кредит и сейчас он оформляется. Услышав, что его берет не сам клиент, злоумышленники настаивали на необходимости установить специальное приложение, чтобы защитить персональные данные или отменить заявку. Эти программы давали удаленный доступ к телефону, через который мошенники оформляли кредит в банковском приложении жертвы.

После оформления кредита злоумышленники убеждали жертв перевести деньги через приложение или банкомат на «специальный» счет якобы для того, чтобы закрыть кредит или спасти деньги от мошенников.

Фото: Unsplash