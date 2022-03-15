Мошенники стали создавать поддельные сервисы для проверки слитых в даркнет банковских карт

На фоне массовой утечки данных банковских карт клиентов российских банков в интернете стали появляться поддельные сервисы для проверки скомпрометированных карт, сообщило Роскачество.

После масштабной утечки данных банковских карт россиян мошенники стали создавать поддельные сервисы, которые якобы предлагают проверить данные карты пользователя на соответствие слитой базы.

Такие сервисы активно рекламируют в соцсетях и Телеграм-каналах. При этом рекламная рассылка затрагивает не только владельцев сообществ и групп о финансах, но и пользователей, максимально далеких от банковских терминов, отметили в Роскачестве.

На фэйковых сайтах держателю карты предлагают ввести данные своих карт, якобы для проверки того, не попали ли они в руки злоумышленника. После ввода своих платежных данных жертва при лучшем раскладе просто передаст свои данные мошенникам, при худшем – произойдет списание средств с карты.

Роскачество напомнило, что единого официального сервиса по проверке скомпрометированных банковских карт не существует. «Все подобные сервисы в сети являются мошенническими», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что киберпреступники выложили на продажу на теневых форумах базы данных с более 100 тыс. российских банковских карт.

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