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Мошенники стали создавать поддельные сервисы для проверки слитых в даркнет банковских карт

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

На фоне массовой утечки данных банковских карт клиентов российских банков в интернете стали появляться поддельные сервисы для проверки скомпрометированных карт, сообщило Роскачество.

Мошенники стали создавать поддельные сервисы для проверки слитых в даркнет банковских карт

После масштабной утечки данных банковских карт россиян мошенники стали создавать поддельные сервисы, которые якобы предлагают проверить данные карты пользователя на соответствие слитой базы.

Такие сервисы активно рекламируют в соцсетях и Телеграм-каналах. При этом рекламная рассылка затрагивает не только владельцев сообществ и групп о финансах, но и пользователей, максимально далеких от банковских терминов, отметили в Роскачестве.

На фэйковых сайтах держателю карты предлагают ввести данные своих карт, якобы для проверки того, не попали ли они в руки злоумышленника. После ввода своих платежных данных жертва при лучшем раскладе просто передаст свои данные мошенникам, при худшем – произойдет списание средств с карты.

Роскачество напомнило, что единого официального сервиса по проверке скомпрометированных банковских карт не существует. «Все подобные сервисы в сети являются мошенническими», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что киберпреступники выложили на продажу на теневых форумах базы данных с более 100 тыс. российских банковских карт.

Фото на обложке: Suradech Prapairat / Shutterstock

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