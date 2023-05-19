Мошенники стали использовать видеозвонки для обмана россиян

Мошенники стали использовать видеозвонки через мессенджеры для обмана россиян. Во время звонка они представляются сотрудниками банка и изображают работу из отделения.
Злоумышленники предлагают оформить кредит, сменить доверенный номер телефона, перевести деньги на «безопасный счет», обновить приложение и . д. В итоге они запрашивают SMS-коды под разными предлогами для получения доступа в личный кабинет клиента, рассказал «Известиям» старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
По его словам, сегодня мессенджеры стали основным каналом для активности мошенников, доля звонков в них выросла с начала 2023 года и достигает 64%, обгоняя телефонные атаки. Кроме персональной информации, злоумышленники также могут использовать фотографии и видеоизображения клиентов, предупредил он.
В пресс-службе прокуратуры Москвы напомнили, что нельзя сообщать персональные и финансовые данные, секретные SMS-коды посторонним людям, кем бы они не представлялись.
- В мае «Альфа-банк» запустил «обратную верификацию» сотрудников с помощью одноразовых кодов. Теперь клиенты могут быть точно уверены, что им звонит сотрудник «Альфа-банка», а не мошенник. На первом этапе клиенты смогут верифицировать сотрудников службы безопасности «Альфа-банка», позднее можно будет проверить любого сотрудника банка.
Фото на обложке: VH-studio /
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