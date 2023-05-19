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Мошенники стали использовать видеозвонки для обмана россиян

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Мошенники стали использовать видеозвонки через мессенджеры для обмана россиян. Во время звонка они представляются сотрудниками банка и изображают работу из отделения.

Мошенники стали использовать видеозвонки для обмана россиян

Злоумышленники предлагают оформить кредит, сменить доверенный номер телефона, перевести деньги на «безопасный счет», обновить приложение и . д. В итоге они запрашивают SMS-коды под разными предлогами для получения доступа в личный кабинет клиента, рассказал «Известиям» старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

По его словам, сегодня мессенджеры стали основным каналом для активности мошенников, доля звонков в них выросла с начала 2023 года и достигает 64%, обгоняя телефонные атаки. Кроме персональной информации, злоумышленники также могут использовать фотографии и видеоизображения клиентов, предупредил он.

В пресс-службе прокуратуры Москвы напомнили, что нельзя сообщать персональные и финансовые данные, секретные SMS-коды посторонним людям, кем бы они не представлялись.

  • В мае «Альфа-банк» запустил «обратную верификацию» сотрудников с помощью одноразовых кодов. Теперь клиенты могут быть точно уверены, что им звонит сотрудник «Альфа-банка», а не мошенник. На первом этапе клиенты смогут верифицировать сотрудников службы безопасности «Альфа-банка», позднее можно будет проверить любого сотрудника банка.

Фото на обложке: VH-studio / Shutterstock

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