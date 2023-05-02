«Альфа-банк» предложил клиентам проверять звонящих «сотрудников банка» с помощью одноразовых кодов

«Альфа-банк» запустил «обратную верификацию» сотрудников с помощью одноразовых кодов, говорится в сообщении кредитной организации. Теперь клиенты могут быть точно уверены, что им звонит сотрудник «Альфа-банка», а не мошенник.

Если клиент получит звонок от сотрудника банка, он сможет убедиться в том, что это не мошенник, сгенерировав в приложении «Альфа-банка» уникальный одноразовый код, а затем попросить сотрудника назвать его.

Ссылка на страницу для генерации кода приходит в пуш-уведомлении и высвечивается на главном экране мобильного приложения.

Функция будет доступна на двух последних версиях приложений iOS, рекомендованных банком, а также в приложении на Android версии 11.60 и выше.

«Верификация сотрудника доступна именно в мобильном приложении. Сотрудник не будет отправлять СМС и просить клиента назвать код», — предупредили в банке.

На первом этапе клиенты смогут верифицировать сотрудников службы безопасности «Альфа-банка», позднее можно будет проверить любого сотрудника банка.

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