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Мошенники начали рассылать сообщения о переводе денег под видом Vk Pay

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Мошенники начали рассылать сообщения о переводе денег под видом платежного сервиса «ВКонтакте» VK Pay. Редакция Rusbase получила несколько таких писем от читателя.

Мошенники начали рассылать сообщения о переводе денег под видом Vk Pay

Письма приходят на электронную почту пользователя от отправителя Vkontakte Pay. В письме содержится информация об «онлайн-переводе» либо «спонсорском переводе» на крупную сумму и ссылка на сторонний сайт. 

Адреса, с которых были отправлены письма, не связаны с «ВКонтакте» и VK Pay. Мошенники использовали имена почтового домена других компаний.

В VK Pay заявили, что это не первый случай подобного мошенничества. Злоумышленники часто рассылают письма от имени банков или финансовых сервисов в надежде на невнимательность пользователей. В сообщении обычно просят перейти по ссылке и ввести данные карты и cvc-код, чтобы якобы получить денежный перевод.

«Такое письмо необходимо отметить как "Спам", чтобы почтовый сервис защитил от подобных рассылок других пользователей», — посоветовали в VK Pay.

Представители сервиса призывают обращать внимание на автора электронного письма и доверять только сообщениям от официальных источников. Часто мошенников выдает именно ссылка ссылка в адресной строке.

Мошенники нередко выбирают пользователей «ВКонтакте» своей мишенью. Многочисленные схемы обмана перечислены в сообществе «Безопасность». 

Например, в конце 2019 года злоумышленники под видом администрации «ВКонтакте» рассылали на почту пользователям сообщения о победе в конкурсе «Лайк года». Для того, чтобы получить фиктивный выигрыш, нужно было перейти по ссылке и заплатить реальную комиссию.

В 2019 году с волной мошеннических расслылок столкнулись пользователи «Google Календаря». Им массово приходии уведомления  о мероприятиях, в которых содержалось сообщение о денежном переводе и ссылка, по которой эти деньги якобы можно было вывести.

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Изображение: Sapann Design / Shutterstock

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