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Размер free-float «МТС Банка» после предполагаемого IPO может составить 15%

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Доля акций «МТС Банка» в свободном обращении после предполагаемого IPO может достичь 15%. Об этом заявил глава компании Илья Филатов, подтвердив, что организация продолжает подготовку к первичному размещению акций на Мосбирже.

Размер free-float «МТС Банка» после предполагаемого IPO может составить 15%
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В середине марта совет директоров «МТС Банка» одобрил дополнительную эмиссию на сумму 3,6 млрд. При этом, как говорили источники, размер допэмиссии не свидетельствует об объеме размещения, это техническая возможность.

Размер free-float «МТС Банка» составит порядка 15%, указал Филатов и добавил, что он может быть увеличен.

«В 2021 году мы эту подготовительную работу [по возможному IPO] начали. Сейчас фактически мы продолжаем эту подготовку. И если рынок позволит эту процедуру сделать, мы обсудим эту возможность и тогда уже финально будем принимать решение. Это совокупность факторов, влияющих на решение, их может быть много — ситуация на финансовых рынках, движение ставки и многое другое», — сказал председатель правления изданию РБК, отметив, что в компании «никуда не спешат».

Также Филатов анонсировал возможную привязку дивидендной политики банка к его рентабельности.

«Если ты платишь дивиденды не из прибыли, а из капитала, то это странно», — пояснил он.

ROE банка в последние семь лет составляет около 20%.

В начале года агентство Reuters писало, что «МТС Банк» в ходе IPO, которое запланировано на эту весну, хочет привлечь до 15 млрд рублей. «МТС Банк» с 2023 года находится под блокирующими санкциями США. 

Фото на обложке: Drozd Irina / Shutterstock

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