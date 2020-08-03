ФРИИ увеличил долю в финтех-компании PimPay

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) конвертировал заем в капитал финтех-компании PimPay и увеличил долю в проекте с 5 до 15%. Об этом Rusbase рассказали во ФРИИ.

Летом 2018 года фонд вложил в компанию 197 млн рублей: 167 млн рублей в формате конвертируемого займа и 30 млн рублей — в капитал компании. С тех пор капитализация PimPay выросла в 2,5 раза: по оценке ФРИИ, стоимость компании составляет 1,5 млрд рублей.

PimPay появилась в 2012 году. Компания начинала с финансирования интернет-магазинов под оборот наложенных платежей. Сейчас PimPay развивает IT-сервисы, которые помогают интернет-магазинам оптимизировать логистику и финансы: например, агрегатор служб доставки MetaShip и интернет-эквайринг Pikassa.

Как рассказали во ФРИИ, за год через систему PimPay проходят 60 млн заказов. Услугами PimPay пользуются Yves Rocher, Decathlon, Leroy Merlin и другие крупные компании. По словам генерального директора компании Ольги Сатановской, выручка PimPay за последние два года выросла на 126%.