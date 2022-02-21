Оборот похоронного рынка вырос до рекордных 80,4 млрд рублей

В 2021 году оборот рынка ритуальных услуг в России увеличился на 12,5% год к году, до 80,4 млрд рублей. Это самый большой рост с 2013 года. Динамика оказалась ниже прироста смертности — до 2,44 млн человек в прошлом году. Причина дисбаланса — в желании граждан сэкономить на погребении.
В Московской области общая выручка ритуальных агентств выросла на 53%, до 6,3 млрд рублей, в остальных регионах прирост составил от 5-15%. Московские ритуальные компании выручили 9,5 млрд рублей, что только на 6,8% больше год к году. При этом в столице смертность выросла на 15% (172 тыс. умерших), а в Подмосковье — на 10% (125 тыс. умерших), сообщил «Коммерсантъ».
Такая динамика объясняется тем, что столичные жители стараются хоронить родных в Подмосковье, где цены за место на кладбище заметно ниже. На кладбищах Москвы участок стоит не менее 200 тыс. рублей, в области — 70 тыс. рублей.
В Моковской области цены на ритуальные услуги также ниже — порядка 75 тыс. рублей, в Москве средний чек на похороны в организации составляет 135 тыс. рублей.
Глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов считает, что официальные данные не полностью отражают реальное положение дел. По его мнению, оборот отрасли с учетом теневой выручки вырос за год на 20–25%, до 300 млрд рублей.
Экспреты полагают, что во всех регионах обороты должны были показать рост минимум в 50% с учетом инфляции и смертности. Они полагают, что бизнес стал даже активнее, чем раньше, уходить в серую зону. После принятия закона о похоронном деле теневому сегменту придется удалиться с рынка, а это уже приведет к росту официального оборота отрасли.
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Фото на обложке: New Africa /
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