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В 2023 году продажи игровых консолей выросли в два раза

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В январе-ноябре 2023 года рынок игровых консолей увеличился вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Примерно треть всех продаж пришлись на приставки PlayStation, Xbox и Nintendo, пишут «Ведомости» со ссылкой на «М.видео-Эльдорадо».

В 2023 году продажи игровых консолей выросли в два раза

В денежном выражении самые популярные модели заняли 85% всего рынка. Всего за это время рынок достиг показателей в 18 млрд рублей. В 2022 году сумма была меньше и составила 8 млрд рублей. Тенденцию подтвердили в «Яндекс Маркете» и Wildberries, где продажи увеличились в 2,7 и 3,8 раза соответственно. Там популярностью пользовались PlayStation от Sony и Xbox от Microsoft.

В «М.видео-Эльдорадо» популярность объясняют улучшением логистики, эффектом низкой базы прошлого года, а также выходом ожидаемых игровых релизов. 

  • Объем венчурного финансирования видеоигр в третьем квартале 2023 года упал до трехлетнего минимума — $700,3 млн. Для экспертов рынка это не неожиданность, а, напротив, отражение тренда: инвесторы не готовы рисковать в условиях растущих затрат на разработку «хитов» на высококонкурентном рынке.

Фото на обложке: ronstik / Shutterstock

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