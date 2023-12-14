В 2023 году продажи игровых консолей выросли в два раза

В январе-ноябре 2023 года рынок игровых консолей увеличился вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Примерно треть всех продаж пришлись на приставки PlayStation, Xbox и Nintendo, пишут «Ведомости» со ссылкой на «М.видео-Эльдорадо».
В денежном выражении самые популярные модели заняли 85% всего рынка. Всего за это время рынок достиг показателей в 18 млрд рублей. В 2022 году сумма была меньше и составила 8 млрд рублей. Тенденцию подтвердили в «Яндекс Маркете» и Wildberries, где продажи увеличились в 2,7 и 3,8 раза соответственно. Там популярностью пользовались PlayStation от Sony и Xbox от Microsoft.
В «М.видео-Эльдорадо» популярность объясняют улучшением логистики, эффектом низкой базы прошлого года, а также выходом ожидаемых игровых релизов.
- Объем венчурного финансирования видеоигр в третьем квартале 2023 года упал до трехлетнего минимума — $700,3 млн. Для экспертов рынка это не неожиданность, а, напротив, отражение тренда: инвесторы не готовы рисковать в условиях растущих затрат на разработку «хитов» на высококонкурентном рынке.
Фото на обложке: ronstik /
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