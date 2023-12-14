В январе-ноябре 2023 года рынок игровых консолей увеличился вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Примерно треть всех продаж пришлись на приставки PlayStation, Xbox и Nintendo, пишут «Ведомости» со ссылкой на «М.видео-Эльдорадо».

В 2023 году продажи игровых консолей выросли в два раза