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Венчурное финансирование видеоигр сократилось до минимума за три года

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Объем венчурного финансирования видеоигр в третьем квартале 2023 года упал до трехлетнего минимума — $700,3 млн. Для экспертов рынка это не неожиданность, а, напротив, отражение тренда: инвесторы не готовы рисковать в условиях растущих затрат на разработку «хитов» на высококонкурентном рынке.

Венчурное финансирование видеоигр сократилось до минимума за три года

Согласно данным PitchBook, на которые ссылается Bloomberg, текущий показатель совокупных венчурных инвестиций в игровой сектор — самый низкий с 2020 года. В течение двух лет индустрия ежеквартально привлекала свыше $2 млрд.

Пиковых показателей венчурные инвестиции достигли в середине прошлого года ($5,9 млрд). И с этого же момента началось снижение объемов финансирования в отрасль.  

Компании, занимающиеся видеоиграми, страдают от «похмелья» (цитата по Bloomberg) после всплеска игровой активности во время пандемии. Люди проводят все меньше времени в закрытых помещениях, создавая большую конкуренцию за внимание игроков. В результате выручка на рынке компьютерных и мобильных игр в прошлом году снизилась на 5,1% до $183 млрд.

Все это, в свою очередь, делает инвестиции в новые продукты более рискованными, а маркетинг — более дорогим. Интерес к игровому сектору снижается как у венчурных фондов, так и у частных инвесторов.

Нехватка финансирования сказывается на рынке труда. За последние несколько недель Epic сократила 830 рабочих мест, из Team17 также уволили десятки работников. Сокращениях проводит и шведский игровой холдинг Embracer Group. Компании также приостанавливают разработки и замораживают проекты.

Фото на обложке: Unsplash

 

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