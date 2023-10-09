За последние полтора года в России открылись 50 независимых студий-разработчиков игр

В России за последние полтора года заработали по меньшей мере 50 новых независимых студий-разработчиков компьютерных игр, рассказали «Известиям» профильные эксперты и участники рынка.
Среди новых игроков — в основном небольшие и средние студии, все они стремятся занять нишу покинувших Россию западных компаний и издателей, отметил руководитель Организации видеоигровой индустрии (РВИ) Василий Овчинников.
Большинство студий работает на внутренний рынок, почти у всех в разработке есть проекты на разной стадии готовности.
Китай
Несмотря на ориентир на российских геймеров, студии рассматривают и выход на новые рынки. К числу самых перспективных для этого стран относится Китай, отмечает Овчинников.
Одной из сложностей является получение лицензии на запуск игр в КНР, для чего зачастую необходимо локализовать продукт в соответствии с местным законодательством и культурными особенностями. К одной из последних относится, например, недопустимость изображения костей и скелетов, это считается неуважением к предкам.
Сегодня РВИ ведет переговоры о том, чтобы российские разработчики получали 15 лицензий на издание своих продуктов в Китае каждый год.
Бразилия
В этой южноамериканской стране более благоприятные условия для издательства, говорит Овчинников. По его словам, российские студии уже установили партнерские отношения с местной ассоциацией разработчиков игр. В 2024 году запланировано участие некоторых российских игроков в профильном фестивале SouthSummit.
Кроме того, некоторые компании рассматривают выход на рынки Южной Кореи, Индии, Ирана, Индонезии, а также на рынки некоторых африканских стран.
Жанры
Среди российских разработчиков наиболее популярными стали визуальные новеллы, двумерные бродилки-платформеры, а также стратегии и всевозможные симуляторы. Некоторые продукты уже доступны на платформе Steam и в VK Play.
Летом Ассоциация профессионалов индустрии оперирования и разработки игр представила стратегию развития индустрии до 2030 года. Согласно документу, господдержку должны получать только те разработчики, которые используют движок Nau Engine, который создается на инвестиции VK.
Фото на обложке: Reshetnikov_art /
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