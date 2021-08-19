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40% россиян считают перспективной карьеру в игровой сфере — исследование

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

My.Games провела исследование среди россиян, увлекающихся играми, на тему работы в игровой индустрии. Исследование прошло в формате опроса среди 1800 жителей России в возрасте от 10 до 45 лет.

40% россиян считают перспективной карьеру в игровой сфере — исследование

40% опрошенных посчитали работу в сфере разработки игр перспективной, однако почти половина респондентов (45%) не знает, как попасть в индустрию.

Отсутствие опыта в игровой сфере останавливает 62% россиян, 33% участников опроса считают, что важным фактором в построении карьеры в этом направлении является наличие необходимых знакомств. Чуть больше четверти (27%) опрошенных считают ключевым барьером на пути к работе в геймдеве свою специальность, далекую от разработки игр, а у 24% россиян нет времени на обучение соответствующей профессии.

Каждый второй россиянин (49%) считает, что для построения успешной карьеры в игровой индустрии необходимо хорошее образование. 

Среди тех, кто готов получить это образование, 51% в первую очередь смотрят на возможность учиться удаленно, а 49% хотят по итогам прохождения обучения получить помощь с дальнейшим трудоустройством. Кроме того, важными факторами при выборе образовательной программы, являются ее стоимость (так считают 48% опрошенных) и учебная программа курса (45%).

Международная компания-разработчик игр для ПК, консолей и смартфонов My.Games входит в состав Mail.ru Group и основана в 2006 году. Она разработала 150 игр, включая Warface, Perfect World и ArcheAge. Выручка компании за 2020 год составила $562 млн.

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Фото: Unsplash

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