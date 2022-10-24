В России вырос спрос на игровую компьютерную технику

Ритейлеры рассказали о росте спроса на игровую компьютерную технику, например, ноутбуки и мониторы – их продажи в этом году оказались значительно выше, чем в предыдущем. Эксперты объясняют повышенный интерес к покупке устройств несколькими факторами, в том числе психологическим.

За девять месяцев 2022 года доля игровых мониторов в их общем объеме продаж выросла с 40% до 50% год к году, рассказали «Коммерсанту» в «М.Видео-Эльдорадо». Доля игровых ноутбуков в таком же соотношении составила 15% в штучном выражении и 25% в денежном.

По сведениям ритейлера, с января по сентябрь текущего года было продано 320 тысяч игровых ноутбуков и 400 игровых мониторов на сумму около 50 млрд рублей. Лидером на рынке геймерских устройств стала Haier Group с брендом Thunderobot.

Объясняя повышенный спрос россиян на игровые ноутбуки и компьютерные устройства, эксперты говорят об экономической выгоде – купить готовый игровой ноутбук дешевле, чем собирать игровой компьютер самостоятельно из-за дороговизны и ограниченной доступности видеокарт.

Также специалисты напоминают о психологическом факторе – погружение в компьютерные игры является антистрессом, рассказал директор кластера «М.Видео-Эльдорадо» Олег Резников.

Фото на обложке: Joshua Woroniecki / Unsplash