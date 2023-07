Доля пиратов среди российских геймеров выросла до 70%

Почти треть геймеров использовали до трех пиратских копий ПК-игр за год, а 20% — больше 10 таких версий, 51% игроков стали пиратить чаще, чем делали это в 2021 году. При этом опрошенные все же продолжили покупать лицензионные версии доступных видеоигр.

«Пиратство» объясняется в первую очередь уходом из России крупнейших игровых студий. В прошлом году покинула рынок американская корпорация Electronic Arts, разработчик игр FIFA и Need For Speed. Компания Wargaming, разработчик игр World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships продала свой бизнес в России и Белоруссии новому владельцу.

На рост нелицензионных копий повлияло то, что местные геймеры не могут использовать российские карты для оплаты покупок в международных магазинах, включая Steam, GOG и т. д.

В 2022 году российские геймеры также стали чаще покупать дорогие игры — от 1 тыс. до 10 тыс. рублей. В основном геймеры покупают игры раз в месяц. При этом до 43% выросло также число тех, кто не приобретает игры.

