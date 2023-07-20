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Российские геймеры стали чаще покупать более дорогие игры

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

С конца 2022 года российские геймеры стали чаще покупать дорогие игры. При этом до 43% выросло также число тех, кто не приобретает игры. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «CберМаркетинга», «Чек Индекса» и медиахолдинга Rambler&Co.

Российские геймеры стали чаще покупать более дорогие игры

Геймеры в России в 2023 году стали на 20% чаще покупать игры стоимостью от 1 до 5 тыс. рублей, при этом на продукты ценой до 1 тыс. траты уменьшились почти пропорционально.

Еще более дорогие игры (от 5 тыс. и от 10 тыс. рублей) также прибавили в популярности, однако ненамного — их стали покупать чаще на 3% и на 1% соответственно.

В основном геймеры покупают игры раз в месяц — количество таких увеличилось на 12%, до 28%, а тех, кто покупает игры несколько раз в месяц, уменьшилось на 9%.

  • Российские киберспортсмены смогут получать спортивные разряды и звания в дисциплине «тактический трехмерный бой». Звания будут присуждаться за соревнования по игре «Мир танков». Они будут проводиться совместно Lesta Games на платформе VK Play.

Фото на обложке: Unsplash

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