«Газпромбанк» запустил собственный платежный сервис GazpromPay

«Газпромбанк» запустил кошелек GazpromPay, позволяющий совершать покупки с любых банковских карт в интернет-магазинах, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Пользователи могут привязать к кошельку свои существующие банковские карты, а также выпустить и пополнить виртуальную карту. GazpromPay уже работает на сайтах нескольких интернет-магазинов – партнеров «Газпромбанка» (Третьяковская галерея, ГПБ Мобайл и др.). Сервис станет доступен на любых смартфонах и устройствах с 22 марта 2022 года, уточнили в пресс-службе.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно при оформлении заказа в интернет-магазине выбрать оплату через GazpromPay, пройти регистрацию, один раз привязать банковскую карту или выпустить виртуальную карту «Огонь» Газпромбанка. При следующих покупках через кошелек GazpromPay вводить реквизиты повторно не потребуется, нужно будет лишь подтвердить оплату, пояснили в компании.
В ближайшее время «Газпромбанк» планирует расширить список партнеров интернет-магазинов, а также функционал сервиса под потребности клиентов и партнеров, добавили в кредитной организации.
В начале марта «Газпромбанк» уже подал серию заявок на регистрацию бренда GazpromPay, свидетельствуют данные Роспатента.
Фото на обложке: NIKCOA /
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