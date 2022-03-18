Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Газпромбанк» запустил собственный платежный сервис GazpromPay

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

«Газпромбанк» запустил кошелек GazpromPay, позволяющий совершать покупки с любых банковских карт в интернет-магазинах, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Газпромбанк» запустил собственный платежный сервис GazpromPay

Пользователи могут привязать к кошельку свои существующие банковские карты, а также выпустить и пополнить виртуальную карту. GazpromPay уже работает на сайтах нескольких интернет-магазинов – партнеров «Газпромбанка» (Третьяковская галерея, ГПБ Мобайл и др.). Сервис станет доступен на любых смартфонах и устройствах с 22 марта 2022 года, уточнили в пресс-службе.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно при оформлении заказа в интернет-магазине выбрать оплату через GazpromPay, пройти регистрацию, один раз привязать банковскую карту или выпустить виртуальную карту «Огонь» Газпромбанка. При следующих покупках через кошелек GazpromPay вводить реквизиты повторно не потребуется, нужно будет лишь подтвердить оплату, пояснили в компании.

В ближайшее время «Газпромбанк» планирует расширить список партнеров интернет-магазинов, а также функционал сервиса под потребности клиентов и партнеров, добавили в кредитной организации.

В начале марта «Газпромбанк» уже подал серию заявок на регистрацию бренда GazpromPay, свидетельствуют данные Роспатента.

Фото на обложке: NIKCOA / Shutterstock

Представь концепцию продвижения Москвы на Moscow Travel Create и поборись за призовой фонд 1,2 млн рублей. Подробнее по ссылке

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Рейтинг решает все: как конкуренция на платформах доставки лишает продавцов сна и здоровья
  2. 2 С быстротой поисковика и комфортом e-com: как ритейлу подстроиться под запросы покупателей
  3. 3 Бум спроса на инновации в торговле, объем российских инвестиций в RetailTech вырос вдвое — исследование
  4. 4 Последняя миля: как получить максимум от ключевого логистического плеча
  5. 5 Тенденции найма в eCommerce на 2022 год: как привлекать ценные кадры?
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

18 марта 2022

TechChill

20 марта 2022

Научная премия имени Ильи Сегаловича

20 марта 2022

IdeaGirlHack

Все ВОЗМОЖНОСТИ