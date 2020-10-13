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GenerationS и «Лента» начали поиск зарубежных стартапов в области ритейла для запуска пилотов

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Платформа развития корпоративных инноваций GenerationS и сеть гипермаркетов «Лента» начали поиск зарубежных технологических стартапов, работающих в сфере ритейла. Лучшие проекты смогут сделать пилот с «Лентой». Об этом говорится в совместном пресс-релизе сторон.

GenerationS и «Лента» начали поиск зарубежных стартапов в области ритейла для запуска пилотов

Какие требования предъявляются к стартапам:

  1. Локализация: США, Европа, Израиль, Китай, Южная Корея.
  2. Наличие юридического лица.
  3. Команда от 2 человек.
  4. Наличие первых продаж или успешно реализованных пилотных проектов в области ритейла.
  5. Готовность к проведению пилотов и внедрению своих решений в России.
Приоритетные направления работы проектов:
  • технологии, повышающие операционную эффективность всей цепочки товародвижения,
  • новые сервисы для покупателей,
  • технологии роботизации и уборки торговых залов,
  • персонализированное питание,
  • новые виды экологических биоразлагаемых упаковок,
  • решения по видеоаналитике,
  • ресурсосберегающие технологии,
  • технологии для оптимизации HR-процеcсов и другие.
Заявки принимаются до 8 ноября. Наиболее перспективные проекты будут отобраны экспертами. Они представят свои решения на питч-сессии руководству «Ленты». Лучшие команды по итогам питч-сессии смогут провести оплачиваемые пилоты с ритейлером.
«Основная цель — найти готовые зрелые решения для оптимизации бизнеса ритейлера в области маркетинга, операционной деятельности, управления логистикой и цепочками поставок, а также HR», — говорится в сообщении.
Фото: William Potter / Shutterstock

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