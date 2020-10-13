Платформа развития корпоративных инноваций GenerationS и сеть гипермаркетов «Лента» начали поиск зарубежных технологических стартапов, работающих в сфере ритейла. Лучшие проекты смогут сделать пилот с «Лентой». Об этом говорится в совместном пресс-релизе сторон.

GenerationS и «Лента» начали поиск зарубежных стартапов в области ритейла для запуска пилотов